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笑到並軌！議員製長輩圖露餡 網友：修圖不能只修一半

賴清德：增國防經費 與亞洲國家齊捍衛和平

2018-03-03 11:37中央社 台北3日電

行政院長賴清德今天表示，就經濟而言，亞洲「欣欣向榮」，但就安全挑戰看，「亞洲可說是步步危機」。在國防武力上，台灣會增加經費，與亞洲國家共同捍衛區域和平。

第一屆「東亞和平論壇（East Asia Peace Forum）」由前副總統呂秀蓮策劃，並與南韓21世紀經濟與社會研究院、瑞士民主基金會合作舉辦。

賴清德上午在圓山大飯店舉辦的論壇開幕致詞時表示，亞洲的國際地位越來越重要。就經濟發展而言，亞洲新崛起的龐大消費市場吸引全球投資，亞洲經濟發展可說是全球經濟發展引擎。

他說，美國總統川普（Donald Trump）最近提出自由、開放的印太戰略，且雖然美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP），但日本主導剩餘11個會員國敲定新協定架構，改稱跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），預計今年可望上路。

安全挑戰方面，賴清德表示，亞洲重要性值得國際重視。北韓核彈試射，已衝擊朝鮮半島穩定；中國在東海、南海擴軍，特別是軍機、軍艦頻繁出入東海，影響區域穩定；近期中國在沒事先與台灣協商下，片面啟動M503等航路，「嚴重衝擊兩岸和平的現狀」。

他說，期待與會者透過討論，提出有效方法，共同解決日益嚴重的亞洲危機，讓經濟發展，區域內人民可和平生存。

此外，賴清德表示，台灣是主權獨立國家及印度、太平洋區域內重要一員，在經濟發展上，台灣會持續貢獻力量，促進區域經濟發展。總統蔡英文提出的新南向政策，就是希望台灣與東南亞國家合作、彼此交流，創造經濟發展。

安全方面，他說，台灣致力於亞洲區域和平發展，在國防武力上，台灣會增加經費，與亞洲國家共同捍衛區域和平。台灣也全力支持聯合國對北韓的經濟制裁，希望北韓引起的朝鮮半島危機早日和平解決。

兩岸關係上，賴清德表示，蔡總統多次宣示「對中國的善意不變，承諾不變，不會走回對抗的老路，也不會在壓力下屈服」，台灣希望與中國和平對話、交流，促進兩岸和平發展，「這樣的立場不會改變」。

賴清德北韓TPP
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