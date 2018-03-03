親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
全台空品拉警報
反年改抗爭衝突
台灣旅行法通過
慈湖陵寢遭潑漆
蔬菜爆量價崩跌
政治
軍事
綜合

笑到並軌！議員製長輩圖露餡 網友：修圖不能只修一半

賴清德：促進兩岸和平發展的立場不會改變

2018-03-03 11:25聯合報 記者周佑政╱即時報導

前副總統呂秀蓮策劃舉辦的「東亞和平論壇」今天登場，行政院長賴清德與會致詞時說，台灣致力於亞洲區域的和平發展，我們會在國防武力上增加經費，與亞洲國家共同捍衛區域和平。賴也說，台灣希望與中國大陸和平對話、和平交流，促進兩岸和平發展的立場不會改變。

呂秀蓮表示，不論中美關係如何變化，日本、韓國、台灣與菲律賓這4個緊鄰國家愛好和平，自己就可以建構和平。2018、2019、2020這3年，是台灣前途的關鍵年，要做好各種準備，必須讓國內的民心更加凝聚與團結，對外要分辨是非，更重要的是，在國際上要引起更多的關注，這是她這次獨立創辦東亞和平論壇的原因。

賴清德表示，亞洲在國際的地位越來越重要，這點可以從亞洲的經濟發展，以及越來越增加的安全衝突看出。經濟發展上，亞洲是新崛起的龐大消費市場，吸引全球的投資；美國雖退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP），但重新投入了自由開放的印度洋與太平洋戰略；全新的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也預定在今年正式上路。

「就經濟的角度來看，亞洲是欣欣向榮；就安全的挑戰來看，亞洲可說是步步危機。」賴清德說，安全挑戰上，北韓的核彈試射已衝擊朝鮮半島的穩定；中國在東海與南海的擴軍，特別是戰機與戰艦頻繁出入東海，已影響周邊國家與區域的穩定；中國最近更片面宣布啟用Ｍ503航線，嚴重衝擊兩岸和平的現狀，非常值得國際社會關注。

長期推動台灣「和平中立」的呂秀蓮舉辦第一屆東亞和平論壇，邀請日本前駐聯合國大使西田恆夫、南韓第24任駐聯合國大使吳俊等人，以及各國國會議員；論壇討論中美相爭、東亞海域的衝突、台灣與中國的過去與未來等議題。呂秀蓮說，第二屆已確定在首爾，第三屆則會在馬尼拉，希望日本也一起接續。

行政院長賴清德今天出席由前副總統呂秀蓮策劃主辦的第一屆東亞和平論壇。記者余承翰／...
行政院長賴清德今天出席由前副總統呂秀蓮策劃主辦的第一屆東亞和平論壇。記者余承翰／攝影
分享

呂秀蓮賴清德
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

笑到並軌！議員製長輩圖露餡 網友：修圖不能只修一半

2018-03-03 12:59

馬英九搭台鐵拚觀光 花蓮2日遊行程曝光

2018-03-03 10:06

震後遊花蓮 馬英九：災後重建需要的還有人潮

2018-03-03 10:53

馬英九有事北返 晚上再回花蓮明走完行程

2018-03-03 14:15

救國團發聲明 指黨產會「張冠李戴混淆視聽」

2018-03-03 14:13

蘇煥智退黨參選 姚文智：驚訝！盼挽留

2018-03-03 14:11

水塔塗鴉搭配樂團 總統府今天很「嘻哈」

2018-03-03 14:07

蘇煥智退黨 藍：用腳投票表達對蔡英文自私的不滿

2018-03-03 13:37

立院召委改選 國防、司法主戰場

2018-03-03 12:49

反制陳師孟 賴士葆提案修「監察法」

2018-03-03 12:47

藍委提案禁監委影響司法獨立 綠委：毫無意義

2018-03-03 11:40

辜嚴倬雲呼籲：婦聯會全數資產歸國庫

2018-03-03 00:03

馬英九訪佛光山 星雲勉為國服務

2018-03-02 23:28

回應辜嚴倬雲 雷倩：政府不願婦聯會資產全捐給軍人

2018-03-02 22:31

總統台灣燈會點燈 祈福卡寫下氣象萬千

2018-03-02 20:48

美再點名豬牛議題 外交部：對話表達善意

2018-03-02 20:05

日核食與美豬進口否 賴清德：沒時間表

2018-03-02 20:02

辜嚴籲資產歸國庫 雷倩：與過去主張不一致

2018-03-02 18:55

習近平變習澤東？賴揆：台灣人民希望中國勿走回頭路

2018-03-02 18:33

黃國昌新會期轉戰司委會 鎖定司法改革

2018-03-02 17:52

看到蔡英文臉書分享228類戲劇 鍾沛君：就知選舉到了

2018-03-02 17:28

呼應辜嚴倬雲 潘維剛籲婦聯會385億財產回歸軍用

2018-03-02 17:08

AIT證實：今年夏天啟用金湖路新館

2018-03-02 17:01

搶地盤生死戰 台美「傑利蠑螈」誰最暗黑

2018-03-02 16:59

回應辜嚴倬雲 黨產會籲交回消失的檔案資料

2018-03-02 16:34

黨產會：續查婦聯會 不評論辜嚴倬雲聲明

2018-03-02 15:48

星雲大師鼓勵馬英九「多出來走走為國家服務」

2018-03-02 15:20

外交部：美豬牛是強化雙邊關係的議題 非前提

2018-03-02 14:56

2傑利蠑螈案 恐改寫美國選舉史

2018-03-02 14:44

學者開藥方 讓數學打敗傑利蠑螈

2018-03-02 14:39

辜嚴倬雲籲：婦聯會資產 應可全數轉歸國庫所有

2018-03-02 14:38

台版「傑利蠑螈」選區 這4區被點名

2018-03-02 14:32

立院5月天 重演2007年政治角力？

2018-03-02 14:24

聯晚之眼／立委選區怎麼劃？吵不休

2018-03-02 14:17

吳釗燮：台美貿易不該有前提

2018-03-02 14:08

葉宜津說不要學ㄅㄆㄇㄈ 朱學恒：以為要當教育部長？

2018-03-02 13:37

【即時短評】利益分配選區 中外政治現實的無奈

2018-03-02 13:34

立委選區重劃爭議 學者：不應為政治綁架

2018-03-02 13:32

立委選區將重劃 學者：行政區域應優先調整

2018-03-02 13:19
看更多

熱門文章

雲翠大樓拆光鋪平照曝光 網友慟：多少人的家沒了

2018-03-02 16:34

美通過台灣旅行法 孫大千預警：天下無白吃的午餐

2018-03-02 20:42

馬英九搭台鐵拚觀光 花蓮2日遊行程曝光

2018-03-03 10:06

慈湖潑漆事件 蔡丁貴願負政治道義法律責任

2018-03-02 16:57

批小英背離創黨初衷 蘇煥智退黨選台北市長

2018-03-03 10:01

星雲大師鼓勵馬英九「多出來走走為國家服務」

2018-03-02 15:20

笑到並軌！議員製長輩圖露餡 網友：修圖不能只修一半

2018-03-03 12:59

震後遊花蓮 馬英九：災後重建需要的還有人潮

2018-03-03 10:53

辜嚴倬雲籲：婦聯會資產 應可全數轉歸國庫所有

2018-03-02 14:38

蔣介石靈柩遭潑漆 不滿群眾赴自由台灣黨抗議

2018-03-02 16:58

回應辜嚴倬雲 雷倩：政府不願婦聯會資產全捐給軍人

2018-03-02 22:31

要去蔣又要觀光財 兩蔣陵寢該何去何從？

2018-03-03 08:00

新北政務官辭職輔選侯友宜 周錫瑋籲辦初選辯論

2018-03-03 00:03

反年改團體為繆德生祈福 洪秀柱砲口向內要國民黨反省

2018-03-02 22:38

立院外綁滿祈福黃絲帶 洪秀柱：祈求上天懲罰無良政府

2018-03-02 23:03

吳敦義、洪秀柱同台祈福 群眾反應兩樣情

2018-03-02 21:16

影╱霧鎖基隆 基隆港今年首封港郵輪不能出港

2018-03-03 08:20

休市3天擺爛蔬果？年後菜價崩跌 北市槓農委會

2018-03-03 00:03

馬英九訪佛光山 星雲勉為國服務

2018-03-02 23:28

辜嚴倬雲呼籲：婦聯會全數資產歸國庫

2018-03-03 00:03

軍人年改案堅持3月送立院 吳斯懷：國安危機恐成真

2018-03-03 11:39

賴揆：軍公教年改 7月上路不變

2018-03-03 00:03

軍人年改未溝通？年金辦：溝通密度高 已善盡對話責任

2018-03-02 20:07

「蔣陵」易攻難守 破壞者恐更易得逞

2018-03-02 16:54

朱立倫三度勸退？周錫瑋：當初沒我你能選嗎

2018-03-03 13:00

台旅法通過恐遭打壓？賴揆：台美交往不在乎中國意見

2018-03-02 18:46

辜嚴籲資產歸國庫 雷倩：與過去主張不一致

2018-03-02 18:55

呼應辜嚴倬雲 潘維剛籲婦聯會385億財產回歸軍用

2018-03-02 17:08

將宣布參選台北市長 蘇煥智：台灣不能再等

2018-03-02 17:13

空品拉警報！基隆到台南一片紅害 持續至5日

2018-03-03 10:57

八百壯士祈福晚會 點蠟燭呼喊：繆德生好起來！

2018-03-02 21:18

搶地盤生死戰 台美「傑利蠑螈」誰最暗黑

2018-03-02 16:59

台灣旅行法 美媒：川普將在未來幾天簽署

2018-03-03 09:10

注意空汙！西部紅害 高屏空氣品質還比較好

2018-03-03 09:42

謝政達請辭新北勞工局 陪侯友宜打選戰

2018-03-02 18:56

看到蔡英文臉書分享228類戲劇 鍾沛君：就知選舉到了

2018-03-02 17:28

反年改團體為繆德生祈福 嗆吳敦義挺洪秀柱

2018-03-03 11:14

辜嚴倬雲聲明 盼婦聯會全部資產回國庫

2018-03-02 14:44

蘇煥智退黨參選 柯文哲：參選不意外但脫黨奇怪

2018-03-03 11:24

蘇煥智退黨參選 李俊毅：他政治理想已超脫一般人

2018-03-03 11:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top