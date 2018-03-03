賴清德：促進兩岸和平發展的立場不會改變

2018-03-03 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



前副總統呂秀蓮策劃舉辦的「東亞和平論壇」今天登場，行政院長賴清德與會致詞時說，台灣致力於亞洲區域的和平發展，我們會在國防武力上增加經費，與亞洲國家共同捍衛區域和平。賴也說，台灣希望與中國大陸和平對話、和平交流，促進兩岸和平發展的立場不會改變。

呂秀蓮表示，不論中美關係如何變化，日本、韓國、台灣與菲律賓這4個緊鄰國家愛好和平，自己就可以建構和平。2018、2019、2020這3年，是台灣前途的關鍵年，要做好各種準備，必須讓國內的民心更加凝聚與團結，對外要分辨是非，更重要的是，在國際上要引起更多的關注，這是她這次獨立創辦東亞和平論壇的原因。

賴清德表示，亞洲在國際的地位越來越重要，這點可以從亞洲的經濟發展，以及越來越增加的安全衝突看出。經濟發展上，亞洲是新崛起的龐大消費市場，吸引全球的投資；美國雖退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP），但重新投入了自由開放的印度洋與太平洋戰略；全新的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也預定在今年正式上路。

「就經濟的角度來看，亞洲是欣欣向榮；就安全的挑戰來看，亞洲可說是步步危機。」賴清德說，安全挑戰上，北韓的核彈試射已衝擊朝鮮半島的穩定；中國在東海與南海的擴軍，特別是戰機與戰艦頻繁出入東海，已影響周邊國家與區域的穩定；中國最近更片面宣布啟用Ｍ503航線，嚴重衝擊兩岸和平的現狀，非常值得國際社會關注。