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回應辜嚴倬雲 雷倩：政府不願婦聯會資產全捐給軍人

2018-03-02 22:31聯合報 記者鄭媁╱即時報導

婦聯會主委雷倩。記者林伯東／攝影
婦聯會主委雷倩。記者林伯東／攝影
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婦聯會日前拒與內政部簽署行政契約，即遭黨產會認定為附隨組織，並展開大規模調查及約談；辜嚴倬雲雖已辭去婦聯會相關職務，內部戰火仍不斷。辜嚴倬雲今罕見透過影片發聲，呼籲婦聯會所有資產全歸國庫。現任主委雷倩晚間透過臉書表示，辜嚴的主張先前由律師代為試探後，結果是「全捐可以，全捐給軍人不行」，且全捐仍須接受公派董事進入基金會。

雷倩說，上午在會裡陪同仁們籌備三八國際婦女節大會，和準備報給黨產會申請動支經費的資料。第一時間看到辜嚴倬雲身體健康神清氣爽，有人紅了眼眶，這些和她朝夕相處數十年的同仁都很想念她。今天影音與書面內容，「是大家熟悉的辜媽媽」，除了清楚表達她的立場，也間接為被有心人汙名化的常委會做澄清。與一月紛擾期間由律師代為宣讀的聲明稿大相逕庭。

雷倩指出，去年由辜嚴親自領導的常委會的確以無私的心，以取之於社會用之於社會的態度，自主決定要將大部分資產捐給國家，保留小部分繼續服務社會，擦亮婦聯會公義及公益的招牌。去年2月起，辜媽媽及常委們曾提出過許多不同的捐款方案，最重要是不希望籠統地捐入國庫，而是能指定用途以符合婦聯會的宗旨，即「聯合中華各界婦女，信奉三民主義，效忠中華民國，增進國軍福利，服務國家社會」。

雷倩表示，婦聯會最初向內政部提出的312億元捐款方案，是希望將捐款用在長照、貧病無依軍人及眷屬、偏鄉教育、婦女福利、貧病無依警察及眷屬、及身心障礙照顧。後續協商過程中，雙方就金額與捐款對象多次修正，但政府對捐給軍人的部分一直不甚支持，9月中婦聯會提出捐款「貧病無依軍人及眷屬」30億，未獲同意。經反覆力爭，政府才由不同意捐款，先加到12億、再加到20億，足可見本項的政治敏感性。

雷倩說，去年10月19日辜媽媽赴美，10月26日指定由她開始代理後，辜家人又提出全捐給軍方照顧軍人軍眷的構想，她們在12月初經常委會通過為備案，先由律師代表試探可行性，後由葉金鳳副主委代表常委會正式提出。試探的結果是，全捐可以，全捐給軍人不行，且全捐仍須接受公派董事進入基金會。「這就是在我12/24日臨危授命，被常委媽媽們選舉為主委時的協商狀態。」

在婦聯會竭力爭取下，雷倩說，最終除將公派董事降回1/3保留婦聯會的主導性，也將捐給榮民醫療作業基金部分加到50億元，其餘為長照服務發展基金200億、社會福利基金50億、家庭暴力及性侵害防治基金25億、毒品防治基金20億，都是指定用途的作業基金而非籠統捐入國庫。

雷倩坦言，在行政契約被否決、婦聯會被黨產會認定為國民黨附隨組織後，再說這些為時已晚。目前同仁每天必須面對黨產會的調查、繁複的訴訟準備工作、以及財產凍結情況下艱難的會務運作。但無論如何，元宵節能看到健健康康的辜媽媽，還是令人十分高興。她也說，現在婦聯會的運作模式是常委會合議制，辜嚴倬雲的意見，她們會儘快送常委會討論。

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