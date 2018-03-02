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美再點名豬牛議題 外交部：對話表達善意

2018-03-02 20:05中央社 台北2日電

美國貿易代表署公布年度貿易政策議程報告，關於台灣，再度點名豬肉及牛肉產品。外交部...
美國貿易代表署公布年度貿易政策議程報告，關於台灣，再度點名豬肉及牛肉產品。外交部發言人李憲章（圖）重申，有關美國牛肉、豬肉輸台議題，外交部一向尊重衛福部、農委會對食品安全的專業考量，配合行政院跨部會協調機制的共識來辦理。聯合報系資料照
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美國貿易代表署公布年度貿易政策議程報告，關於台灣，再度點名豬肉及牛肉產品。外交部今天表示，台美經貿關係緊密，雙方持續對話、溝通，對各自關切的議題積極回應，表達善意。

美國貿易代表署（USTR）2月28日公布年度貿易政策議程報告，報告指出，「美國對台灣無科學根據的農業政策持續表達嚴正關切」，並再次點名豬肉及牛肉議題。美國認為，台灣移除對含有萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）豬肉及特定牛肉產品的進口限制是優先要務；而針對美國牛內臟產品的貿易障礙也要移除。

對此，外交部發言人李憲章今天重申，有關美國牛肉、豬肉輸台議題，外交部一向尊重衛福部、農委會對食品安全的專業考量，配合行政院跨部會協調機制的共識來辦理。

李憲章也說，政府持續向美方說明，強化台美雙邊經貿關係符合雙方利益，相信美豬美牛議題不是強化雙邊關係的「前提」，而是深化雙邊關係的「議題」之一。未來政府將在現有良好基礎上，持續推動強化台美經貿關係。

同時，李憲章表示，台美經貿關係緊密且交流頻繁，雙方透過「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）、「台美數位經濟論壇」以及台灣組團參加「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA）等管道及場合，持續對話、溝通與交流，也對各自表達關切的議題積極回應，表達善意。

他舉例，近期立法院通過藥事法修法以強化專利連結制度，以及美國開放台灣帶介質的石斛蘭輸美申請案，都是台美透過經貿諮商管道持續溝通而達成的進展。

此外，美國在台協會（AIT）處長梅健華（Kin Moy）今天也在AIT臉書上發布貼文表示，今天是他第二次參加在台南舉行的台灣國際蘭展，蘭展是他在台灣最喜歡的商展之一。

梅健華指出，台灣去年出口將近6500萬美元（約新台幣19億元）的蘭花到美國，占台灣銷往美國的農產品總額的18%。AIT過去10年來都在協助將這些美麗的蘭花順利運抵美國，現在也正努力進口更多台灣蘭花品種到美國。

梅健華美豬立法院
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