辜嚴籲資產歸國庫 雷倩：與過去主張不一致

2018-03-02 18:55 中央社 台北2日電



中華民國婦女聯合會前主委辜嚴倬雲呼籲，婦聯會所有資產應全歸國庫。現任主委雷倩（圖）說，有些想法過去在行政協商期已被否決，且過去都不主張捐大水庫，而是專款專用。聯合報記者林伯東／攝影 分享 facebook

中華民國婦女聯合會前主委辜嚴倬雲呼籲，婦聯會所有資產應全歸國庫。現任主委雷倩今天說，有些想法過去在行政協商期已被否決，且過去都不主張捐大水庫，而是專款專用。

婦聯會前常務委員潘維剛則回應指出，對辜嚴倬雲的呼籲表達十二萬分的支持，也呼籲雷倩能立刻公開支持辜嚴的主張。

辜嚴倬雲談到，當時協商時，曾透過參與協商律師提出一個方案，要把全部資產給軍人退撫基金，但沒有被接受。她現在還是期待，將婦聯會全部資產回歸國庫，繼續照顧軍人軍眷，而不是給任何黨派。

雷倩下午受訪指出，協商過程，曾經試過全捐給軍方，事實上，內政部跟黨產會對於捐給軍方，一毛錢都不同意。她說，辜嚴的聲明中，有些已試過不可行，有些還可以送常委會討論。

雷倩說，辜嚴聲明提到資產全捐國庫，但之前協商時，一直都不希望錢是進到大水庫被任意運用，而是希望按照婦聯會的章程和宗旨，明確用在相關的地方，包括最後決定捐作業基金也是這樣，必須專款專用，這是跟之前較不一致的地方，會送常委會討論。

雷倩指出，當時願意簽行政契約時，比現在這些想法更好一些，因為是捐給有指定用途的作業基金。婦聯會現在被認定為國民黨的附隨組織，都在準備法律訴訟，接受調查，處於被高度監管狀態，不像過去協商期間有自主性，過去至少有12個不同的捐款方向，辜嚴自己主持的時候，也知道要捐甚麼地方，需政府同意。

潘維剛說，希望內政部及黨產會也能同意，既然全部財產取之於勞軍捐款，就應該回歸軍用，把所有385億元財產全數交予國庫，依預算法受國會監督用於軍人軍眷（包含退除役軍人軍眷），讓所有紛擾一次解決到此為止，相信這是公平正義、廓然大公的無私做法，也是全民所支持和樂見的最佳結果。

對此，雷倩說，這不是跟潘維剛之前「不贊成捐、打到底」的主張相反嗎？大家可以想一想，到底為什麼會這樣？現在是一個非常混亂的情況，不過她認為，不管是誰的主張，都要以婦聯會的最佳利益為考量，婦聯會是一個組織，不是任何一個人的。

婦聯會無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、黨產會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，包括婦聯會願捐新台幣343億元給國庫，旗下4個基金會將完成董事會改選等，並於一個月內簽署行政契約。

不過，婦聯會內部傳出不同聲音，認為不應簽「認罪協商」契約，婦聯會今年1月底召開臨時會員代表大會，經投票表決決定不簽行政契約。協商宣告破局後，黨產會隔天立即認定婦聯會為中國國民黨附隨組織，並展開調查。（編輯：張均懋）