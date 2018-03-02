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陳芳明：不要譴責潑漆的人 移走靈柩才符合公平正義

2018-03-02 12:33聯合報 記者徐偉真╱即時報導

大溪慈湖故總統蔣介石陵寢棺柩、遺像，遭獨派青年潑漆。圖／翻攝自「FETN-蠻番島...
大溪慈湖故總統蔣介石陵寢棺柩、遺像，遭獨派青年潑漆。圖／翻攝自「FETN-蠻番島嶼社」臉書
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日前發生慈湖潑漆事件，作家陳芳明在臉書上表示，學生在慈湖的潑漆事件，遭到媒體指控是過激行為，並且公然譴責，對於媒體這樣的言論，他完全不能接受，「這群學生從未經歷過殘酷的二二八事件，為什麼會對蔣家父子採取這種強烈的行動？原因其實很簡單，他們受不了長期威權崇拜的刺激」。

陳芳明表示，蔣介石對戰後台灣最大的貢獻，就是長期實行威權統治；解嚴以後，從來沒有看見國民黨主動檢討過去的錯誤，卻不斷上升對獨裁者的崇拜，他的世代就是最大受害者，完全看不到真正的台灣歷史。「台灣社會對國民黨確實非常寬容，不僅容許他們參加民主選舉，也容許讓他們參加政黨輪替的遊戲。受害的台灣人民還不夠寬容嗎？」

陳芳明說，如果是有歷史意識的政黨，如果對民主理念保持信仰，就應該主動協助台灣社會卻除威權崇拜，解嚴迄今都已超過30年，國民黨的威權崇拜還是不動如山，年輕世代的潑漆事件，正好彰顯了台灣社會的容忍已經到了臨界點，享受民主那麼久的國民黨，繼續以威權崇拜，刺激整個台灣社會。

陳芳明說，他不會譴責潑漆的年輕人，「反而譴責懦弱的我這世代」，不要藉機汙衊年輕人，而應該重視他們長期所受的精神虐待，他說他的世代已經受夠了，更別提解嚴以後的新世代，「只要威權陰影繼續盤踞台灣，只要蔣介石銅像四處矗立，都會對島上住民構成精神上的凌虐，不要以為把潑漆者繩之於法就可解決問題，移走銅像，移走蔣家靈柩，才是符合公平與正義的具體做法」。

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