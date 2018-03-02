包正豪諷周錫瑋「蠢人」：演戲都演不好

2018-03-02 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



國民黨籍的新北副市長侯友宜辭官參選新北市長，有媒體報導，黨內對手、前台北縣長周錫瑋在談話節目上說，他認為2004年總統大選前的「319槍擊案」，會對時任「刑事局長」的侯友宜，造成選情衝擊。他身邊不管是「藍或非藍」選民，都將這件事「掛在嘴邊且頻率頗高」。對此，淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪指出，當初的老虎，到底是貓是狗呢？連演戲都演不好，白長一副皮囊。

《蘋果日報》報導，周錫瑋在節目《鄭．知道了》說，他身邊不管是「藍或非藍」選民，都將這件事「掛在嘴邊且頻率頗高」，319槍擊案事件，是選民不投給侯友宜的關鍵之一，還有人跟他說：「如果是侯友宜，我絕對不投」，還說這種選民「我每天都會碰到一兩個」。日前還有一位朋友「氣急敗壞」跑來找他，講了15分鐘就是講319槍擊案的事情，「他不是國民黨的人」。

對此，包正豪在臉書上發文表示，他現在可以理解何謂「蠢人」！有沒有一點政治判斷能力啊！當初到底怎樣開始從政之路的，歷練都到哪裡去了！