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民團督促司改進度 建議開放民間參與

2018-03-02 11:34聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

多個民間團體上午在立院召開記者會，先是肯定蔡政府落實多項司改會議決議，但也提出諸...
多個民間團體上午在立院召開記者會，先是肯定蔡政府落實多項司改會議決議，但也提出諸多回應不周欲待修法的司改議題，他們齊聲呼籲政府先落實無需修法的司改承諾，並敦請立委儘速修正有侵害人權之虞的法條。 記者許正宏／攝影
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行政院長賴清德上午赴立法院進行施政報告，多個民間團體在立院召開記者會，針對司法改革國是會議後的修法進度感到憂心，他們先是肯定蔡政府落實多項司改會議決議，但也提出諸多回應不周欲待修法的司改議題，他們齊聲呼籲政府先落實無需修法的司改承諾，並敦請立委儘速修正有侵害人權之虞的法條。

【中央社／台北2日電】

民間司法改革基金會董事長林永頌今天表示，肯定日前政府公布「司法改革首次半年進度報告」，但報告「人民不大有感」，建議開放民間參與，讓關注改革議題的公民團體參與討論。

司法改革國是會議總結會議在去年8月12日召開，並於同年9月8日發布成果報告，在屆滿半年的今年2月12日，政府公布「司法改革首次半年進度報告」。

民間司改會、人權公約施行監督聯盟、台北律師公會、台灣人權促進會等多個民間團體組成的民間監督落實司法改革國是會議決議聯盟，上午在立法院召開記者會。

林永頌表示，對於政府公布進度報告，並願意說明表示肯定，但做法還需要努力，可說是「首次報告待努力，司法補帖增元氣」，但這份進度報告「人民不大有感」，「好像這半年裡面也沒有什麼大的改變」。

民間司改會執行長陳雨凡表示，聯盟對於這份進度報告，肯定政府在落實司改國是會議的作為，包括建立持續性民間與政府對話平台、將架設單一網站，推動進度定期上網、回應全部決議的主辦協辦機關歸屬。

她說，聯盟也有四項建議，包括開放民間參與，建立評量指標、應持續回應決議落實的方案及進度、針對不周全的回應立即重新檢視與回應、不待修法可以立即執行的決議應盡快落實等。

林永頌說，建議官方為了落實司改國是會議的決議，應該邀請關注改革議題的公民團體參與討論，提供管道讓團體可以表達意見，讓政策或法案更周全。

多個民間團體上午在立院召開記者會，先是肯定蔡政府落實多項司改會議決議，但也提出諸...
多個民間團體上午在立院召開記者會，先是肯定蔡政府落實多項司改會議決議，但也提出諸多回應不周欲待修法的司改議題，他們齊聲呼籲政府先落實無需修法的司改承諾，並敦請立委儘速修正有侵害人權之虞的法條。記者許正宏／攝影
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