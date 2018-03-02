蘇起：習近平對台有特別的壓力 越搞台獨越是找死路

2018-03-02 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



國安會前秘書長蘇起(右)。記者徐偉真／攝影 分享 facebook 中共中央委員會上月底提出修憲案，建議取消中國國家主席連續任職不得超過兩屆的規定；國安會前秘書長蘇起今天表示，中國國家主席習近平在內部被認為是台灣通，他若要延任，勢必要有「框架」「搞定」台灣，讓他的延任在內部能站得住腳，所以會有個統一個方案是有可能的，但他評估武統的可能性不太，可是台灣若不斷刺激，方案可能提前，「所以台灣越搞台獨，就是越自尋死路」。

蘇起今天表示，習近平要修憲延任，這對台灣是好，也是不好，日本首相安倍晉三也是強人，也說要連任，台灣若和對方關係好就是好，關係不好就會更糟，習近平曾在福建省任職長達17年，在中國內部被認為是台灣通，在台灣問題上有別人沒有的壓力，若處理不好讓台灣眼看就要獨立，會讓他有更多壓力。

蘇起認為，中國武統台灣的可能性不大，中國也不希望走到這步，但不能說沒有這個聲音，畢竟之前19大時，講到台灣的部分鼓掌最久，所以這聲音還是有，但高層還是希望和統，習近平未來可能有統一的方案，台灣也變成他的籌碼，他若把台灣做出成績，就沒人對他延任有意見，「所以越搞台獨就是自尋死路」。

蘇起說，美國政府對中國修憲不多做評論是對的，台灣也一樣，不要把過多注意放在人家內部怎麼做，「那人家來管我們怎麼辦？」若中國也對我們的選舉說三道四，我們也會有一樣感覺，我們該做的是注意這樣的變化對台灣的影響，不要說別人獨裁、強權，那是把我們的價值、民主觀念強加別人頭上，這樣不好。

對於中國日前公布的31項惠台措施，蘇起說，這前所未見，是很大的「吸星大法」，台灣現在經濟不好、人心渙散，這作法對中國很有利，不過會被吸引的就會被吸，不會的就不會，畢竟這和未來、身家等有關，可是政府若要對此防衛或是防禦都太晚了，過去一年多來台灣社會分裂得很厲害，民眾對政府不滿、信心不足，「碰到這種吸星大法，政府呼籲有限」。