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連勝文：民進黨「庸政王朝」砍年金 人民耐心有極限

2018-03-01 21:27聯合報 記者王寓中╱即時報導

連勝文質疑，對比香港政府的效能, 台灣現在可以說是「庸政王朝」在主政，但他相信人...
連勝文質疑，對比香港政府的效能, 台灣現在可以說是「庸政王朝」在主政，但他相信人民的耐心終究會有極限。聯合報系資料照片
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蔡英文政府推出軍公教年金改革引發社會的階段對立和衝突不斷。國民黨中央委員連勝文今天在臉書貼文指出，就在台灣退伍軍人上街頭抗議政府欲片面改變退休金制度、而發生重大意外的第二天，他到了香港。當日港府宣布最近一個年度政府財政盈餘為1380億港幣！也就是說，當DPP (民進黨)宣稱軍公教年金即將破產而需刪減軍公教退休金時，港府卻在一年之內「淨賺」了約5200億新台幣。

他表示，這代香港政府在一年就賺了台灣軍公教退休基金總額九成的盈餘！而且這還不是港府第一次創造如此高的財政盈餘。

連勝文說，接連兩件看似不相干的事，卻反應了一個最根本的問題，那就是政府的效能。DPP過去批評馬政府效能不彰，自己取而代之後卻更差。

他表示，的確，香港與台灣處在不同的環境中，各有各的制度及問題，但純就政府資產管理，尤其是政府基金績效而言，台灣不僅遠遠不及香港、新加坡或韓國，甚至還不如中國大陸。

連勝文表示，他從過去到現在都認為，這應該是台灣退休金變革中極為重要的問題，但很少人討論；且最糟糕的是DPP 既然毫無開源的能力，也只有柿子挑軟的吃，砍軍公教退休金，反正這些人也不是他們的票！

連勝文指出，政府資產及基金的運用與管理是極為複雜與困難的工作，涵蓋了法律及財經制度的調整與制定，也與國內外金融投資環境習習相關，更需有足夠的人才來營運。當政者無力去處理這些困難的問題時，最簡單的方法就是什麼都用喊的，或是挖東牆，補西牆，這就是台灣的現況。

連勝文指出，港府的高盈餘除了用來為受薪階級減稅(香港個人所得稅已經很低了)， 還要增加學生補助，擴大觀光產業的投資，最重要的是要投資500億港元(約1仟9佰億台幣)發展生物科技、AI 等高科技產業，對照起財政困窘的台灣，不知道未來會吸走多少台灣的人才。而DPP面對這種國際競爭態勢，既無能創造更多資源來應對，其財經政策又充滿了謬誤，但為了實現所謂世代正義，也只有砍老人退休金。

他表示，問題是如果政府資產及軍公教勞工的退休基金無法同時從收益面來改善，未來還是有可能不夠，那三、四年級的退休金砍完了，以後不夠是否要再去砍五、六年級退休金？一路砍下去？

連勝文質疑，對比香港政府的效能, 台灣現在可以說是「庸政王朝」在主政，但他相信人民的耐心終究會有極限！

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