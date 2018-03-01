蔡英文：今年拚經濟三面向 盼業界把加薪趨勢延下去

2018-03-01 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



總統蔡英文今天出席工商團體春節聯誼會致詞時指出，今年拚經濟的重心將放在三個面向，分別是加速創新、解決五缺及拓展貿易。她也指出，去年台灣人的實質總薪資創下新高，經常性薪資增加幅度是近年最大，期許企業界「把這股加薪的趨勢延續下去」。

蔡英文今天進場前，先與經濟部長沈榮津、內政部長葉俊榮、外貿協會董事長黃志芳及七大工商團體理事長們握手致意。值得注意的是，傳出將被推舉為工總下一任理事長的台塑總裁王文淵，今天也出席這一場聯誼會，但會後快速離開未受訪。

蔡英文致詞時指出，今年會推力推動加速創新，以及攸關台灣未來經濟和產業型態的五加二計畫。智慧機械方案為本土製造業提供了升級的方向，也替機械產業開創成長的契機。去年台灣的機械業是第一次產值破兆。

蔡英文指出，第二就是解決五缺。今年前瞻計畫會擴大啟動，不但活絡內需市場，也可以提升民眾生活品質，並特別強化「土地」和「供水」這兩項重要的基礎建設。在穩定供電方面，機組及電網更新也會加緊腳步，並持續提高分散式綠能的占比。未來提供給企業的電力，「不只是更穩定的電力，也是更乾淨的電力」，符合國際環保趨勢。

蔡英文說，她要特別感謝產業界，特別是半導體產業，對於政府穩定水電供應、提升經營環境的信心，不斷加碼國內投資。去年台灣半導體產業，宣布投資台灣超過一兆。

蔡英文指出，針對人才及勞動力短缺的問題，將積極媒合閒置勞動力，並健全職業訓練的體系。在《外國專業人才延攬及僱用法》通過、《產業創新條例》修正之後，再加上研擬中的新移民法，台灣的工作和生活環境將對外籍人才更有吸引力。