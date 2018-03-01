慈湖陵寢遭潑漆 蔣萬安首度表態：望能夠入土為安

2018-03-01 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



桃園慈湖陵寢228當天發生台獨團體潑漆棺柩事件，兩蔣是否要移靈再度引發討論。蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安今天下午在節目《新聞深喉嚨》表示，這麼長的時間以來，蔣經國先生認同這塊土地，他相信就一個家屬後輩來講，也希望能夠入土為安，但是必須尊重長輩們的想法，並且由家屬的共同決定。

對於發生這樣的事件之後，會不會讓家屬的意見更趨一致化，蔣萬安說:「當然」，家屬透過這樣的一個事情，會認真來思考，站在他的角度基本上也是，不過他無法預設立場，不過就他的看法，身為後輩他希望能夠入土為安，終究慎終追遠和盡一個孝道，他認為這是一個可以思考的方向，但是地點的選擇等，還是要由長輩他們共同來討論。

蔣萬安認為，在這個議題當中，把人性面、政治面跟法律面突顯出來，台灣現在對於這件事情是需要走向一個和諧包容的路線，我們的政府應該要做什麼事情，至少在公權力上要先處理。