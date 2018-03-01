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營建署長交接典禮 新任署長吳欣修上任

2018-03-01 16:46聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

營建署長交接典禮下午舉行，內政部葉俊榮到場佈達並監交，新任署長吳欣修上任，強調接任新職是挑戰，希望合營建署同仁共同努力。

營建署長交接典禮下午舉行，新任署長吳欣修上任，強調接任新職是挑戰，希望合營建署同...
營建署長交接典禮下午舉行，新任署長吳欣修上任，強調接任新職是挑戰，希望合營建署同仁共同努力。記者曾吉松／攝影
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營建署長交接典禮下午舉行，內政部長葉俊榮（右）到場佈達並監交，新任署長吳欣修（左...
營建署長交接典禮下午舉行，內政部長葉俊榮（右）到場佈達並監交，新任署長吳欣修（左）上任，強調接任新職是挑戰，希望合營建署同仁共同努力。記者曾吉松／攝影
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營建署長交接典禮下午舉行，內政部長葉俊榮（中）到場佈達並監交，新任署長吳欣修（右...
營建署長交接典禮下午舉行，內政部長葉俊榮（中）到場佈達並監交，新任署長吳欣修（右）上任，強調接任新職是挑戰，希望合營建署同仁共同努力。記者曾吉松／攝影
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營建署長交接典禮下午舉行，內政部長葉俊榮（右）到場佈達並監交，新任署長吳欣修（左...
營建署長交接典禮下午舉行，內政部長葉俊榮（右）到場佈達並監交，新任署長吳欣修（左）上任，強調接任新職是挑戰，希望合營建署同仁共同努力。記者曾吉松／攝影
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