自己的健康自己救！國民黨啟動「護健康顧未來」公投

2018-03-01 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



九合一選戰開打，國民黨今天正式宣布，即日起啟動「護健康、顧未來」公投，全力推動反日本核災區食品進口與反空汙兩項公投連署，目標公投綁年底九合一大選，要在年底九合一大選中，也讓民眾反空汙、食安意志展現。

國民黨副主席曾永權表示，看到台灣日益嚴重空汙問題，以及蔡政府近日可能無預警開放核食，基於保護人民健康與監督政府立場，全面推動兩項公投。曾說，反核食公投已完成第一階段連署，今再發動反空汙公投，要讓台灣民眾早日遠離PM2.5恐懼。

反核食公投提案領銜人、黨另一副主席郝龍斌則說，在蔡政府鴨霸施政下，要阻擋日本核災區食品進口，只能訴諸直接民權。

反空汙公投提案領銜人、黨資深立委盧秀燕則說，民進黨執政後，錯務的能源政策，讓火力發電廠火力全開，導致全台烏煙瘴氣，全國空汙問題急遽惡化當中，呼籲全民站出來支持公投連署「反空汙、救人民、護台灣」，不要被迫每秒都呼吸不乾淨空氣。

郝龍斌說，前年底成立「守護食安公投聯盟」發動的反核食進口公投，已募得約12萬份連署書，已超過提案所需約1800分連署書門檻，後續將續募成案連署書。郝辦表示，3月中前將正式提出公投案申請。

去年底公投法大修後，大幅下修提案、成案連署與通過門檻，讓各陣營躍躍欲試。國民黨經智庫研議，也決定正式啟動「護健康、顧未來」公投，推動反核食、反空汙兩項公投案，盼能綁11月24日全國九合一選舉一起投票。

國民黨黨團書記長李彥秀表示，蔡政府力推的食安五環破洞，又讓台灣空汙問題日益嚴重，年底選舉不應只有地方首長與民代增迭，也應讓民眾對食安與空汙問題表達態度，發動公投能讓民眾展現自主意志。

黨籍賴士葆則說，衛福部長陳時中鬆口開放日本核災食品進口，蔡政府又把人民當空氣濾淨器，手無寸鐵百姓只能用直接民權表達意見，「自己健康自己救」。費鴻泰說，強國須強身，核災食品日本人都不吃卻要台灣吃，公投是要告訴無能政府不要媚日。

具醫師身分的國民黨立委陳宜民說，PM2.5經由血液吸收循環，影響全身器官，連肝癌都有影響，蔡政府能源政策應該檢討，不能再讓火力發電廠火力全開，為了下一代，呼籲全國民眾踴躍站出來反核食，逐年降火力發電承載量。