首屆東亞和平論壇周末登場 呂秀蓮：台灣未來的第一步

2018-03-01 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



平昌冬季奧運圓滿結束，南北韓化干戈為玉帛。兩韓已破冰，但兩岸關係卻越來越緊繃。推動台灣「和平中立」的前副總統呂秀蓮一手策劃「東亞和平論壇」，共有30位來自台灣鄰邦及歐美非洲各國國會議員與學者專家，將於本周末一連兩天在圓山飯店盛大舉行。各國嘉賓將於元宵節當天抵台，當晚台北市副市長陳景峻也會舉辦歡迎餐會，之後邀各國貴賓參加台北元宵燈會慶典。

對於第一屆東亞和平論壇，呂秀蓮說，最主要就是號召鄰國，一起推動台灣和平中立的立場，藉此在最遲明年推動和平中立公投，並邀請日本、南韓、菲律賓、德國、美國和南非等多個國家的國會議員和戰略專家與學者們，一起對台灣的未來作討論，總統蔡英文也將在總統府接見所有外賓。

呂秀蓮今日上午舉行論壇會前記者會，她說到，冬奧的結束讓兩韓破冰，但美國與北韓的問題看似仍未解決，以同樣的角度來看兩岸的關係，自總統蔡英文上任後，似乎越來越緊繃，總統蔡英文堅持拒談九二共識，但其實這有很多主張都有玄機。

呂秀蓮指出，近日看到中共最新的政策，開放國民優待匯款，這根本就是比武嚇更加厲害的柔性統一台灣，而台灣人民被稱之為「新台灣中國人」，簡稱「新台中人」，對岸其實就是逐漸吸納台灣人民，讓台灣人不能有台灣意識，不能講跟中共不一樣信念的話。

昨日很多獨派在前總統李登輝的號召之下，發起「喜樂島聯盟」，訴求「獨立公投，正名入聯」。呂秀蓮說，用公投法推動台灣獨立，不能僅限某些議題，呂說自己是學法律出身，因此分析以法律的未接來講，公投法是程序法，而在憲法底下，憲法是至高無上的，但憲法增修條文，如何修憲，這在程序上規定是很嚴密、門檻很高。

呂秀蓮強調，修公投法與針對憲法這是行不通的，憲法第四條就有文明列出台灣不是中華民國領土，這是根本問題，中華民國固有領土，非經大會同意不得變更。主張獨立公投，應要請大法官會議，其重大的政策，在憲法中也有明文列出，人民可提起、創制和複決。