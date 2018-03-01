全台唯一有蔣公銅像的基隆市警局 議員：限期移除

2018-03-01 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



這幾年每到228，基隆市就不平靜。

市議員游祥耀今早到基隆市警局開記者會，他指出，他是來告警，昨天有相關人士告訴他，基隆在228發生這麼大的傷害和屠殺，但蔣介石銅像一直沒動，他們很不滿，可能會有所動作。

他說，文化中心塑像已移走了，但警局是治安最高單位，擺銅像在那裡很不洽當，目前公家單位僅存兩尊大塑像，一個在警局，一尊在信義國小，基隆市其他機關加起來有10尊。

尤其信義國小是學生上課的地方，如果這些人跑到校園去做激烈破壞，對學生和學校都不好，他呼籲相關單位在兩個月內把塑像永遠消除，經費市府配合，不要因塑像的存在讓百姓不安，或引來無謂的抗爭和抗議。

他指出，去年有某團體到火車站拉銅像，三月八日基隆市228紀念儀式又來鬧場，之前也有年輕人在中正公園觀海亭對蔣公銅像潑漆，後來判無罪，歸為言論自由，獅球嶺也有蔣介石塑像被坎頭，他認為是市府該拿出做為的時候了。