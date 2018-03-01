美參議院通過台灣旅行法 呂秀蓮：遲來的正義

前副總統呂秀蓮上午主持即將在台北舉行的第一屆「東亞和平論壇」 會前記者會時，提出主張台灣和平中立的論點。記者林俊良／攝影 分享 facebook 美國時間2月28日，美國參議院全院無異議投票通過「台灣旅行法」(HR535)，下一階段將提交至白宮交與川普總統簽署立法。 對此，前副總統呂秀蓮，今日召開第一屆東亞和平論壇會前記者會，於會後表示，美國兩院通過台灣旅行法，剩下總統川普的簽署，這就是遲來的正義。

呂秀蓮說，還記得2000年選上副總統，之後開始接見使節團，當時總統陳水扁就與當時AIT主席表示要到夏威夷，但當時主席就變臉說，從今起他們很難正式到美國，只因中國會不高興。當時就曾毫不客氣的跟AIT說，美國凡事都要討好中國嗎？為什麼台灣領導人就不能到華府訪問？

呂秀蓮強調，台灣旅行法在美兩黨的通過，代表是遲來的正義，當然也是歡迎，最後川普一定要簽署，至於北京怎麼應付，台灣全民將睜大眼睛來看，北京仍是動武的話，就是考驗台灣人的決心，對的事情一定支持，該享有的權利也一定要支持。