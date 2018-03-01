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呂秀蓮「東亞和平論壇」 會前，主張台灣和平中立論點

2018-03-01 11:03聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

前副總統呂秀蓮上午主持即將在台北舉行的第一屆「東亞和平論壇」 會前記者會時，提出主張台灣和平中立的論點。

前副總統呂秀蓮上午主持即將在台北舉行的第一屆「東亞和平論壇」 會前記者會時，提出...
前副總統呂秀蓮上午主持即將在台北舉行的第一屆「東亞和平論壇」 會前記者會時，提出主張台灣和平中立的論點。記者林俊良／攝影
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前副總統呂秀蓮（左二）上午主持即將在台北舉行的第一屆「東亞和平論壇」 會前記者會...
前副總統呂秀蓮（左二）上午主持即將在台北舉行的第一屆「東亞和平論壇」 會前記者會時，提出主張台灣和平中立的論點。記者林俊良／攝影
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前副總統呂秀蓮上午主持即將在台北舉行的第一屆「東亞和平論壇」 會前記者會時，提出...
前副總統呂秀蓮上午主持即將在台北舉行的第一屆「東亞和平論壇」 會前記者會時，提出主張台灣和平中立的論點。記者林俊良／攝影
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前副總統呂秀蓮上午主持即將在台北舉行的第一屆「東亞和平論壇」 會前記者會時，提出...
前副總統呂秀蓮上午主持即將在台北舉行的第一屆「東亞和平論壇」 會前記者會時，提出主張台灣和平中立的論點。記者林俊良／攝影
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前副總統呂秀蓮上午主持即將在台北舉行的第一屆「東亞和平論壇」 會前記者會時，提出...
前副總統呂秀蓮上午主持即將在台北舉行的第一屆「東亞和平論壇」 會前記者會時，提出主張台灣和平中立的論點。記者林俊良／攝影
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前副總統呂秀蓮上午主持即將在台北舉行的第一屆「東亞和平論壇」 會前記者會時，提出主張台灣和平中立的論點。記者林俊良／攝影
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呂秀蓮
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