侯友宜宣布參選：做對的事情不分黨派顏色

「我叫侯友宜，我要在這裡鄭重向大家宣布，我要參選下一屆的新北市市長。」新北市副市長侯友宜今天上午10點舉行參選記者會對外說明，侯友宜說，參選是他人生不一樣的道路，他要勇敢堅持，做對的事情，不分黨派顏色，在選舉裡只有一句話「「不忘初心」，他從警為國家奉獻，讓民眾安居樂業，就是他的心願。

侯友宜宣布正式投入選戰。在記者會現場，侯友宜以「安居樂業」的看板做為參選的主軸。記者杜建重／攝影 分享 facebook

侯友宜記者會全程國台語穿插，展現他出身嘉義菜販之家、南部囝仔的的本色，侯友宜自述，他19歲進入警校，就一直為國家社會服務，公務生涯38年間，31年當警察、7年當副市長，幾十年來他可以大聲說，沒有違背當初進警校的誓言。

侯友宜說，面對未來，他會用自己的信念價直走下去，他絕對可以做好新北市市長，守護人民跟這塊土地，讓人民安居樂業，是我永遠不變的職志。侯友宜也感謝一路以來家人力挺、長官支持、過去同事兄弟出生入死相挺。

侯友宜更說，他不是社會上最優秀的人，比他聰明的人多，他的國語、英語講得不好，家人沒人從政，但他幾十年來都再跟基層打交道，看得出基層的快樂與痛苦，也曾感受到基層的悲哀，他在痛苦跟感動中不斷成長，他不怕做事也不怕面對痛苦，「我雖然不是最聰明的市長 我一定最認真打拚，看到問題就解決的市長。」

侯友宜表示，希望下一代機會更多、更成功，是他這一代人的責任，但曾幾何時回頭看，政治對立、藍綠衝突，讓下一代看不到機會跟明天，這不是他侯友宜要做的事情，他要做對的事不分黨派顏色，會在既有市政建設的基礎上，讓新北市成長，讓下一代有機會。

侯友宜也說，台灣人很古意，過去互相信賴團結，但對立衝突讓台灣人民單純的本性慢慢轉變，並非他所樂見，他要從新北市做起，用單純的力量把新北市做得更好。