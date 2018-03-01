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外媒：大陸繞過蔡英文推惠台措施 未知能否分裂台灣

【重磅快評】陸31條惠台措施 蔡政府還要戒急用忍？

2018-03-01 10:42聯合報 主筆室

就在政府進行內閣改組，由「知陸派」的陳明通擔任陸委會主委之際，大陸國台辦卻選擇在此時公布31條惠台措施，以同等國民待遇來讓台灣人民分享大陸近年來快速發展的際遇，由此可見，對官方越硬、對人民越軟，積極拉攏台灣民心，已經成為大陸對台工作的主旋律。

從內容來看，這31條惠台措施除了給予台商投資及土地優惠之外，還涵括金融、教育、影視及醫療等專業領域，由此可見，大陸對台工作似乎已經由傳統的台商，轉為專業人才的領域，也彌補近日大陸環保追殺令，所引發的台商撤離潮。

而這些專業領域一直是台灣最重要的軟實力，也是台灣優於大陸的強項，而過去這些專業人才，之所以對前往大陸發展躊躇不前，最主要原因便是無法享有與大陸人才對等的立足點，而如今大陸以國民待遇來打破藩籬界線，將會對台灣人才造成相當大的磁吸作用。

再從時機點來看，過去這幾年在兩黨政治對立、內耗下，台灣的經濟一直處於原地踏步，薪資更是二十年來不變，反觀，大陸經濟近幾年則是飛快成長，電子支付及電動車政策更是走在台灣的前面，如今大陸已有九省市的GDP超越台灣，台北的平均薪資也在去年首度輸給了北京。

在兩岸經濟實力的反轉，及台灣長期低薪下，讓台灣年輕人赴大陸工作已經成為了一種顯學，再加上去年蔡政府進行年金改革，也讓許多大學教師不再期待退休金，而大舉轉職赴海外求職，大陸選擇在此時公布31條惠台措施，的確具有相當大的吸引力。

當台灣還在陷入「衛生紙之亂，力求小確幸之爭時，大陸所公布的這31條惠台措施，無疑已經改變兩岸交流的現狀，而我們政府卻還在為「維持現狀」而沾沾自喜，而荒謬的是，正當大陸在以國民待遇一點一滴磁吸人才西進時，我們政府卻舉著公平正義的大旗，大砍軍公教人員的待遇。

三十年前，大陸以免稅的優惠待遇，吸引許多企業赴大陸投資時，李登輝以「戒急用忍」來圍堵台商西進，三十年後，大陸又以國民待遇來興起另一波的西進潮，只是過去是企業，現今是台灣最可貴的人才，而台商易堵，人才難防，我們不知政府除了「戒急用忍」之外，還有何對策？

大陸國台辦印發《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，在台商經營及台灣民眾在...
大陸國台辦印發《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，在台商經營及台灣民眾在學習、創業、就業、生活等方面，推出31項具體措施。圖為國台辦發言人安峰山。中新社資料照
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