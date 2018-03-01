勞基法新制上路 雇主違法將直接開罰

2018-03-01 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



勞基法新制今天上路，勞動部已公告「鬆綁七休一」、「輪班間隔八小時」等例外彈性適用行業，新版勞基法中的輪班間隔時數、加班時數上限等內容都較之前放寬，對雇主相對有利。高雄市勞工局主祕皮忠謀表示，今天起一旦稽查發現雇主違法，將不經輔導直接開罰。

高雄市勞工局2月起主動出擊，要在4月底前針對相關行業舉辦30至40場宣導說明會。其中製造業者最關心加班時數上限及七休一鬆綁，勞動部已公告適用行業，未來製造及設計業勞工出國辦商展，將不受每上6天班就要休假的限制。

高雄市產業總工會副理事長江健興表示，勞基法惡修至此，勞政單位更應嚴格執法，針對超時嚴重的保全業、金融業等徹底查核。除了保全業，公私營銀行加班情況也很誇張，要求勞工先打卡再加班，一旦被抓到，勞工要寫切結書表示是「留在辦公室做私人事情」，他痛批「連公家單位都帶頭加班，台灣怎麼會進步？」

勞工局勞動條件科長羅永新說，每場說明會都就新版勞基法內容與業者代表溝通，不少製造業者詢問例假日調整及加班工時上限等問題，有業者經常派員工到國外商展出差，想了解新制上路後，七休一的規定可否解禁；勞工局後續會針對批發零售及住宿餐飲業，陸續到各大商圈巡迴說明。

今天勞基法新制實施第一天，皮忠謀說，已針對過去工時、加班費違規比例高的行業排定稽查，因今天勞動檢查看到的仍是二月前的班表，針對新制的勞檢成果可能要過幾天才會顯現，不過勞工申訴電話今天已嚴陣以待。