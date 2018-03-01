國民黨宣布發起反核食、反空汙公投

相關新聞
領中山獎學金是「抓耙子」？ 馬英九：沒道理、常識2018-03-01 11:44
選情人事又地震 涂醒哲團隊首任智科處長請辭2018-03-01 13:02
美參議院通過台灣旅遊法 江啟臣直指「它」才是關鍵2018-03-01 13:01
反年改明日續陳抗？吳斯懷：不來守法這套了2018-03-01 12:59
時力質疑放水 環保署：尚未同意還在評估2018-03-01 12:38
民眾搶購衛生紙 徐國勇：家裡堆太多沒什麼意思2018-03-01 12:34
柯媽致電里長談選總統？ 柯文哲：我媽不太會講錯話2018-03-01 12:31
賴清德明天立院施政報告 藍：沒說不擋 綠：靜觀其變2018-03-01 12:26
新北兒童捷運優惠政策 柯文哲：是利多不是買票2018-03-01 12:26
馬英九：賴清德要人做功德 黨產會卻敗德2018-03-01 11:52
影／政治鬥爭影響學生就學 馬英九批黨產會「敗德」2018-03-01 11:48
姚提明年拆中正紀念堂銅像 柯文哲：還好不是我管的2018-03-01 11:42
自己的健康自己救！國民黨啟動「護健康顧未來」公投2018-03-01 11:32
美參議院通過台灣旅行法 外交部表示感謝2018-03-01 11:22
首屆東亞和平論壇周末登場 呂秀蓮：台灣未來的第一步2018-03-01 11:14
全台唯一有蔣公銅像的基隆市警局 議員：限期移除2018-03-01 11:10
美參議院通過台灣旅行法 呂秀蓮：遲來的正義2018-03-01 11:05
侯友宜宣布參選：做對的事情不分黨派顏色2018-03-01 11:00
新北財政局長呂衛青 接任侯友宜副市長職缺2018-03-01 11:00
美參院通過台灣旅行法 我總統府表達感謝2018-03-01 10:53
【重磅快評】陸31條惠台措施 蔡政府還要戒急用忍？2018-03-01 10:42
勞基法新制上路 雇主違法將直接開罰2018-03-01 10:29
嚴德發的國防部會 成橡皮圖章？2018-03-01 09:14
游梓翔：內閣新團隊上任不到3天 放火能力不小2018-03-01 08:02
軍政府向民政府宣戰 包正豪：社會分裂衝突升級警訊2018-03-01 06:48
「喜樂島」推明年獨立公投 李登輝現身支持2018-03-01 00:13
許銘春出任勞動部長 陳菊：我沒主動推薦2018-02-28 17:13
誰能面對陸強勢領袖 游梓翔：台灣很難有這個人2018-02-28 16:14
獨派籌組「喜樂島聯盟」 李登輝推正名制憲2018-02-28 13:35
挺台灣正名公投 陳水扁錄影現身支持2018-02-28 11:39
特赦陳水扁？李登輝：蔡總統沒權力處理2018-02-28 11:35
影╱4月接總統府祕書長？陳菊怒：沒有好嗎！2018-02-28 10:45
民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出2018-02-27 10:30
危險老屋強制重建 建築師：都更藉口2018-02-26 14:10
熱門文章
慈湖陵寢遭潑漆憲兵挨批 軍方：難辭其咎會檢討改進2018-02-28 16:49
台獨青年和記者爆口角衝突 大罵：中國豬出去！2018-02-28 16:31
侯友宜宣布辭新北市副市長 參選新北市長2018-02-28 15:36
供奉蔣中正銅像30年 住持：老蔣對台有「大德」2018-02-28 17:22
全民瘋搶衛生紙後 謝金河這樣預言...2018-02-28 19:45
新新台幣設計創意組首獎 國號印的不是「中華民國」？2018-03-01 09:39
柯文哲反對移除北市蔣公銅像 民調：近七成民眾贊同2018-02-28 21:12
【重磅快評】慈湖潑漆 總統府鼓勵、國防部縱容？2018-02-28 16:32
國軍守不住慈湖陵寢 包正豪：現場指揮官撤職查辦2018-02-28 14:56
慈湖陵寢遭潑漆 大陸遊客：這在大陸會槍斃！2018-02-28 15:20
闖慈湖潑漆青年：停止供奉獨裁者 否則行動不停止2018-02-28 16:28
228事件71周年 青年獨派團體棺柩潑漆、撕毀國旗2018-02-28 16:12
侯友宜能穩住藍新北江山？ 2大變數2018-02-28 23:54
蔣棺柩遭潑漆 孫大千：打臉推動轉型正義的小英2018-02-28 14:15
軍政府向民政府宣戰 包正豪：社會分裂衝突升級警訊2018-03-01 06:48
台北市長選戰 孫大千斷言：國民黨和柯文哲的對決2018-02-28 21:00
蔣介石棺柩遭潑漆 蔣萬安：非常痛心和遺憾2018-02-28 21:22
每逢228就拿蔣中正出氣 潑漆、砍頭 今年火爆加碼…2018-03-01 08:00
直言集／潑漆鬧劇 辱人自辱2018-03-01 00:13
影／昨慈湖潑漆又撕毀國旗 蠻番島嶼社臉書關閉2018-03-01 07:58
新北市長該選誰？小黃運將一句話讓全車的人頓悟2018-03-01 11:48
慈湖潑漆兩蔣是否要移靈？蔣萬安說話了2018-03-01 12:15
蔣中正棺柩被潑漆 周錫瑋：我們真的生氣了2018-02-28 16:28
潑漆獨派青年記者會撕國旗 媒體記者質疑遭請走2018-02-28 15:58
反年改宣傳車擋救護車通道 警開記者會要辦強制罪2018-02-28 21:02
影／慈湖潑漆 後指部：待抓到作案人士再擇期開放2018-02-28 13:15
獨派慈湖潑漆又撕國旗 藍：蔡政府不要只會欺負軍公教2018-03-01 06:34
慈湖潑漆 包正豪：算不算侮辱屍體罪？2018-02-28 14:12
蔣中正棺柩遭潑漆 軍方依法提告2018-02-28 18:09
坦承侯友宜「比較難打」 綠營焦慮急催蘇貞昌2018-03-01 00:13
繼衛生紙之後尿布也要漲了？賣場照片嚇壞媽媽2018-03-01 09:53
垃圾「瀑布」遍布全台 濫倒惡行抓不完2018-03-01 00:11
「我辭職了」侯友宜宣布參選 新北市長選局有得看了...2018-02-28 23:15
影／北市選戰民調3人對決 柯P壓倒性領先2018-02-28 17:14
見前院長游錫堃為何落淚？ 陳亭妃這樣回應2018-02-28 15:07
二二八受難者家屬：中正紀念堂是侮辱2018-02-28 17:57
影／上午潑慈湖棺柩紅漆 下午獨派再撕國旗2018-02-28 17:15
侯友宜參選 掀「母雞帶小雞」效應？2018-03-01 00:09
【重磅快評】陸31條惠台措施 蔡政府還要戒急用忍？2018-03-01 10:42
二二八家屬批蔣中正「殺人魔王」、柯文哲「落跑市長」2018-02-28 19:40
留言