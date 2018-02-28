蔣中正棺柩被潑漆 周錫瑋：我們真的生氣了

2018-02-28 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



桃園慈湖的蔣中正陵寢今天早上遭民眾闖入在棺柩上潑漆。圖／取自周錫瑋臉書 分享 facebook

蔣中正陵寢今天早上遭民眾闖入在棺柩上潑漆，新北市長參選人周錫瑋在臉書貼文表示，我們，這回真的生氣了，你們紅色的漆，激起了赤烈的怒火。

貼文指出，紅色，代表鮮血，但是也代表憤怒。再怎麼野蠻，也不能踐踏亡者的靈魂！這是台灣人最純善的信仰。

71年了，你們恨的是什麼？提著油漆去作秀的人，你們真的懂71年前228受難者的痛嗎？

你們不過是踏著別人的鮮血，堆砌自己的利益！承認吧！承認你們是利益投機者！#我們生氣了 #非理性行為