誰能面對陸強勢領袖 游梓翔：台灣很難有這個人

2018-02-28 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



大陸方面有意修改政治體制，讓國家主席習近平延長任期，世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書以「關鍵年誰來面對大陸超強勢領袖」貼文表示，要是大陸決定再給習主席十年，這代表台灣在2020選出的總統，即使再連任一次，將和習在同一年結束任期。這八年中，台灣需要一個懂得治理內政、能促進台灣內部和諧的人，也需要一個能處理好兩岸與國際溝通的人，台灣有這樣一個人嗎？難。

游梓翔指出，大陸有自己的政治體制，這個體制最終會對國家主席任期需要多長，才有助於有效達成國家目標。作出決定。

領導者任期長將帶來執行力與領導及治理績效穩定的利益，其實許多企業早已採取了這個邏輯。也像企業治理一樣，CEO必須面對股東公眾對其治理和績效的持續監督，否則也有風險。

他貼文指出，對台灣而言，兩件事是肯定的。一，習的執政受到大陸人民肯定，就像川普訪中後推文所寫，「他受到高度尊敬且是他的人民的強有力代表」（he is highly respected and powerful representative of his people）；二，無論大陸國家主席是誰，統一台灣都會在其議程中，隨著大陸實力日強，台灣面對的壓力將更大。

當然，如果這位國家主席還是「受到高度尊敬且是他的人民的強有力代表」，台灣承受的壓力就是空前的了。

貼文指出，要是大陸決定再給習主席十年，任期將到2028，這代表台灣在2020選出的總統，即使再連任一次，將和習在同一年結束任期。2020到2028，將是決定台灣未來禍福的「關鍵八年」。

這八年中，台灣需要一個懂得治理內政、能促進台灣內部和諧的人，也需要一個能處理好兩岸與國際溝通的人，面對大陸的強勢領袖，這人如果能「受到高度尊敬且是他的人民的強有力代表」，將更有助於在溝通中創造台灣的最大利益。