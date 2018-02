誰能面對陸強勢領袖 游梓翔:台灣很難有這個人

2018-02-28 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



大陸方面有意修改政治體制,讓國家主席習近平延長任期,世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書以「關鍵年誰來面對大陸超強勢領袖」貼文表示,要是大陸決定再給習主席十年,這代表台灣在2020選出的總統,即使再連任一次,將和習在同一年結束任期。這八年中,台灣需要一個懂得治理內政、能促進台灣內部和諧的人,也需要一個能處理好兩岸與國際溝通的人,台灣有這樣一個人嗎?難。

游梓翔指出,大陸有自己的政治體制,這個體制最終會對國家主席任期需要多長,才有助於有效達成國家目標。作出決定。

領導者任期長將帶來執行力與領導及治理績效穩定的利益,其實許多企業早已採取了這個邏輯。也像企業治理一樣,CEO必須面對股東公眾對其治理和績效的持續監督,否則也有風險。

他貼文指出,對台灣而言,兩件事是肯定的。一,習的執政受到大陸人民肯定,就像川普訪中後推文所寫,「他受到高度尊敬且是他的人民的強有力代表」(he is highly respected and powerful representative of his people);二,無論大陸國家主席是誰,統一台灣都會在其議程中,隨著大陸實力日強,台灣面對的壓力將更大。

當然,如果這位國家主席還是「受到高度尊敬且是他的人民的強有力代表」,台灣承受的壓力就是空前的了。

貼文指出,要是大陸決定再給習主席十年,任期將到2028,這代表台灣在2020選出的總統,即使再連任一次,將和習在同一年結束任期。2020到2028,將是決定台灣未來禍福的「關鍵八年」。

這八年中,台灣需要一個懂得治理內政、能促進台灣內部和諧的人,也需要一個能處理好兩岸與國際溝通的人,面對大陸的強勢領袖,這人如果能「受到高度尊敬且是他的人民的強有力代表」,將更有助於在溝通中創造台灣的最大利益。