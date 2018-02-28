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喜樂島聯盟籌組 前總統李登輝出席致詞

2018-02-28 10:50聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

由民視董事長郭倍宏發起的「喜樂島聯盟」上午舉行228籌組記者會，前總統李登輝、前副總統呂秀蓮應邀出席。

由民視董事長郭倍宏發起的「喜樂島聯盟」上午舉行228籌組記者會，前總統李登輝應邀...
由民視董事長郭倍宏發起的「喜樂島聯盟」上午舉行228籌組記者會，前總統李登輝應邀出席。記者曾吉松／攝影
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由民視董事長郭倍宏發起的「喜樂島聯盟」上午舉行228籌組記者會，前總統李登輝應邀出席。記者曾吉松／攝影
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由民視董事長郭倍宏發起的「喜樂島聯盟」上午舉行228籌組記者會，前總統李登輝、前副總統呂秀蓮應邀出席。記者曾吉松／攝影
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