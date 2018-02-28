國台辦今發布31項惠台措施 推大陸同等待遇

2018-02-28 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



國台辦發言人安峰山。中新社資料照片 分享 facebook 大陸國台辦今天印發《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，在台商經營、以及台灣民眾在學習、創業、就業、生活等方面，推出31項具體措施，未來台灣人才可參加大陸53項專業技術人員職業資格考試，及81項技能人員職業資格考試，申請參與大陸「千人計劃」，並對對台灣圖書進口業務建立綠色通道，簡化進口審批流程。

大陸國台辦官網今天發布文件，為深入貫徹中共「十九大」精神和中共總書記習近平關於深化兩岸經濟文化交流合作的重要想法，大陸願意率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，並與相關部會推出31項具體措施。

在提高台商待遇部分，大陸提出台商可參與「中國製造2025」行動計劃適用與大陸企業同等政策。大陸支持台商到大陸投資設立高階製造、智能製造、綠色製造等企業並設立區域總部和研發設計中心，相應享受稅收、投資等相關支持政策。官方還將支持符合條件的台商，依法享受高新技術企業減按15%稅率徵收企業所得稅，研發費用加計扣除，設在大陸的研發中心採購大陸設備全額退還增值稅等優惠政策。

此外，台商可以特許經營方式參與能源、交通、水利、環保、市政公用工程等基礎設施建設、可公平參與政府採購、也可通過合資合作、併購重組等方式參與大陸國有企業混合所有制改革。

在農業方面，台商農業可與大陸農業企業同等享受農機購置補貼、產業化重點龍頭企業等農業支持政策和優惠措施。服務業部分，台灣金融機構、商家可與中國銀聯及大陸非銀行支付機構依法合規開展合作，為台灣同胞提供便捷的小額支付服務，台灣徵信機構也可與大陸徵信機構開展合作，為兩岸民眾和企業提供徵信服務。此外，台資銀行可與大陸同業協作，通過銀行團貸款等方式，為實體經濟提供金融服務。

值得一提的是，台灣科學研究機構、高等學校、企業在大陸註冊的獨立法人，可帶頭或參與大陸國家重點研發計劃項目申報，享受與大陸機構、高等學校、企業同等政策。受聘於在大陸註冊的獨立法人的台灣研究人員，可作為國家重點研發計劃項目負責人申報，享受與大陸人員同等政策。對台灣知識產權在大陸轉化的案件，可參照執行大陸知識產權激勵政策。

在人才政策方面，台灣人才除了可報名參加大陸53項專業技術人員職業資格考試和81項技能人員職業資格考試外，台灣專業人才還可申請參與大陸「千人計劃」，在大陸工作的台灣專業人才，可申請參與「萬人計劃」。台灣人才還可申報大陸國家自然科學基金、國家社會科學基金、國家傑出青年科學基金、國家藝術基金等各類基金。

在文化方面，大陸對台灣人士參與大陸廣播電視節目和電影、電視劇製作可不受數量限制。而且大陸電影發行機構、廣播電視台、視聽網站和有線電視網引進台灣生產的電影、電視劇不做數量限制。放寬兩岸合拍電影、電視劇在主創人員比例、大陸元素、投資比例等方面的限制；取消收取兩岸電影合拍立項申報費用；縮短兩岸電視劇合拍立項階段故事梗概的審批時限。

圖書方面，大陸將對台灣圖書進口業務建立綠色通道，簡化進口審批流程。同時段進口的台灣圖書可優先辦理相關手續。大陸將支持台灣文化藝術界團體和人士參與大陸在海外舉辦的感知中國、中國文化年（節）、歡樂春節等品牌活動，參加中華文化走出去計劃。而符合條件的兩岸文化項目，可納入海外中國文化中心項目資源庫。