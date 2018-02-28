新春第一驚悚片！消基會籲政府協調業者凍漲衛生纸價

2018-02-28 10:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳雲上 ╱即時報導



消基會上午發布新聞稿指出，今年新春第一驚悚片「 衛生紙恐慌大搶購」，經過4天的發酵，無論是公平會、消保處，政府至今仍是毫無對策，無法止息消費者的恐慌與無奈。對此，消基會呼籲政府，應協調業者宣示凍漲衛生纸價，以消弭短期恐慌亂象。

消基會指出，就只是26、27日兩天，消基會北中南高四地會所就湧入近百通的消費者電話反應，除了反應買不到衛生紙或表達買不到的氣憤外，較具體的反應內容有：根據平日關心價格的習慣，他發現衛生紙早已悄悄上漲20％，並不如業者所宣稱的10年未漲。

另位消費者表示，他不是個囤貨消費者，但近日家中衛生紙剛好用完，他跑了近10家超市或藥妝店，竟然買不到衛生紙，他才恐慌的打電話到消基會，問：「該怎麼辦呢？有錢竟然買不到平日根本不會注意卻又『必須使用』的衛生紙。」

為此，消基會在2月26、27日發動北中南區志工赴賣場調查衛生紙的販售狀況，發現26日貨架上大多空蕩蕩，27日也還是空空如也，「衛生紙之亂」經過4天的發酵，無論是公平會、消保處，政府仍是毫無對策，無法止息消費者的恐慌與無奈。

此外，我國倚賴國際紙漿進口甚深，衛生紙多為處女紙漿製成，在風險管理與綠色消費觀點，亟待改善，呼籲廠商應儘速加強再生紙漿的運用，發展再生衛生紙，以為因應。

針對「衛生紙之亂」議題，消基會上午呼籲政府單位速推出四大對策:一、公平會應嚴加查處業者的聯合行為，速辦速結，以壓制漲價之風；必要時，動員調查處追查囤積居奇情事，以突破不肖業者作為，還市場清淨。二、基於民生必需品的物價調控，應引導業者緩慢調整，不應造成立即性恐慌。三、對於民生必需生活用品的管理，不應隨著自由經濟思維，隨業者起舞，應有一套可行方案，才不會造成民眾驚恐。四、輔導業界多生產符合衛生、安全品質的再生衛生紙，以符合綠色消費風潮。

同時要求業界，切勿以假消息行囤貨之實，藉機漲價。呼籲三大紙廠打開產能，全力量產，擴大鋪貨，以因應短暫的缺貨，降低民眾恐慌。並鼓勵四大超市、四大超商和藥妝店宣示無調整計畫，以領頭羊之姿，平抑漲風。鼓勵對消費環境友善的業者站出來平抑不法且無良的漲價歪風，塑造良善企業形象，經營良好消費關係。

也拜託消費者止息恐慌心情，暫時不要到超市搶購衛生紙，以消費者之力平息「衛生紙亂象」。面對漲價，以減少購買、使用，來遏制不肖業者的哄抬物價。