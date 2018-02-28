民調／姚文智若出馬 民進黨超過半數支持柯文哲

2018-02-28 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



台灣民意基金會今發布2018台北市長選舉相關民調，針對現任台北市長柯文哲、民進黨立委姚文智和國民黨前立委丁守中3人中傾向支持誰，結果發現，有47.6%支持柯文哲，25.2%支持丁守中，僅15.6%支持姚文智，其餘11.7%為不知道。

台灣民意基金會發現，在民進黨認同者中，有51%支持柯文哲，僅37%支持姚文智，6.3%支持丁守中，5.8%為不知道；在國民黨認同者方面，有55%支持丁守中，38%支持柯文哲，2.3%支持姚文智，4%為不知道；中間選民方面，54%支持柯文哲，20%支持丁守中，7.6%支持姚文智，18.7%不知道。

台灣民意基金會分析，在50歲以下選民中，柯文哲有壓倒性的優勢，領先丁、姚的幅度從18%到50%不等，同時，姚文智在60歲以上選民所獲得的支持明顯超過丁、柯；在外省選民方面，43%支持丁守中，41%支持柯文哲，兩人相差不遠，而姚文智僅獲得5.2%支持，這顯示柯文哲在爭取外省選民支持方面，也可以和國民黨的丁守中分庭抗禮。