黃健豪嗆 台中市區公所是是林佳龍的競選分部嗎？

2018-02-27 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨發言人黃健豪表態爭取台中市北屯區國民黨市議員初選提名，他今天在臉書粉專貼文質疑，台中市長林佳龍對老年人口健保補助一案，竟然以區公所的臉書，轉貼特定網路媒體的文章，公然攻擊國民黨的市長提名參選人盧秀燕。黃健豪批評，台中市區公所難道是是林佳龍的競選分部嗎？

黃健豪指出，下午有朋友傳給他台中市北屯區公所的貼文截圖，為求謹慎，他再度搜尋一下，發現北屯區公所的臉書刪文了，但南屯區公所的貼文還在，而且是完全一模一樣的內容，

黃健豪說，請問，北屯區公所的小編，和南屯區公所的小編是「同一人」？還是區公所的小編，都是「同一批人」，開始為林佳龍輔選？

黃健豪表示，他在參與國民黨提名初選跑行程的時候，長輩們除了說很高興看到年輕人之外，另外一個最多人反映的話題，就是在罵林佳龍砍健保補助這件事。

黃健豪表示，他我現在還年輕，但我們都會老，我們家裡也有爺爺、奶奶、外公、外婆，網路上可以講很多理論，但最直接的方式，其實就是回家問問自己的家人和長輩，怎麼看待這件事。

他批評，尤其是林佳龍那句：從65歲繳健保費到100歲，大約才35萬，繳不起嗎？一個直轄市市長，不應該嘲諷人民的需求。