吳釗燮：將掌握契機 強化和國際社會新的協力合作

2018-02-27 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外交部長吳釗燮今天表示，未來會持續推動有意義的國際參與，積極推動新南向政策，讓台灣成為東南亞、南太、南亞等地的重要合作夥伴，最近很多國際議題有正面發展，都為區域和平注入新動能，我方將掌握這樣的契機，強化和國際社會新的協力合作，新的一年會持續務實、彈性、精進，為亞太地區和平繁榮貢獻心力。

外交部今天在圓山大飯店舉辦新春聯歡晚會，吳釗燮主持，蔡英文總統、監察院長張博雅、國安會秘書長李大維、總統府資政吳澧培、吳榮義、辜寬敏，美國在台協會處長梅健華、日本駐台代表沼田幹夫、英國在台辦事處代表唐凱琳、尼加拉瓜駐台大使達比亞等多名大使均出席晚宴。

今年新春聯歡晚會以「台灣犬」為主視覺、「十犬（全）十美，有狗（夠）精彩」為主題，邀請「藝想台灣劇團」、「舞魅薪傳舞團」、「LIFE爵士樂團」及「舞工廠踢踏舞團」擔綱演出。

吳釗燮說，感謝使節代表對深化和台灣關係做得努力，外交部過去一年積極推動踏實外交，累積許多成果，和友邦合作推動互惠互利的雙邊計畫，也透過總統出訪深化和友邦情誼，也和理念相近的國家推動升級版的關係，更透過積極參與，在全球議題做出貢獻，說完也謝謝友邦對花蓮大地震的幫助。

吳釗燮說，未來會持續推動有意義的國際參與，積極推動新南向政策，讓台灣成為東南亞、南太、南亞等地的重要的合作夥伴，最近很多國際議題有正面發展，例如兩韓恢復對話、CPTPP協定達成協議並公布文本，這些都為區域和平、經濟整合注入新動能，未來將掌握這樣的契機，強化和國際社會新的協力合作。