蔡英文：維繫現狀不是單一國家的責任

2018-02-27 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



外交部新春聯歡晚會昨天在圓山飯店舉行，蔡英文總統（右）在外交部長吳昭夑（左）陪同下出席，蔡總統重申台灣對於兩岸關係「維持現狀」的立場不會改變。但現狀的維繫，不是單一國家的責任，而是需要整個區域所有國家共同來努力。 報系資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook

蔡英文總統今晚出席外交部新春聯歡晚會時表示，台灣對於兩岸關係「維持現狀」的立場不會改變。但她也提醒，現狀的維繫，不是單一國家的責任，「維持現狀」需要整個區域所有國家共同來努力。

「對我們來說，東亞區域的和平、穩定與繁榮，是世界秩序的重要關鍵。」蔡英文致詞時表示，台灣是國際社會上負責任的一員，「我們固然面對很多挑戰和壓力，但我們從來不會因此妄自菲薄，放棄自己對國際社會的責任」。

她也再次強調，台灣身為印度─太平洋區域的自由民主國家，「我們會跟周邊所有國家一起努力，攜手保衛自由、開放的共同成果，並且守護以法規為基礎的國際秩序」。

蔡英文除感謝世界各國對花蓮震災的援助和關懷，並重申政府透過互惠互助、實質合作，持續與美、日、歐盟、「新南向國家」及各友邦，深化雙邊交流與合作，也強調台灣會跟周邊所有國家一起努力，攜手保衛自由、開放的共同成果。

蔡總統提到，去年一年，我們在最重要的「新南向政策」推動上，已經有初步的成果；去年1月到10月，台灣跟「新南向國家」的雙邊貿易額成長近兩成、留學人數超過三萬一千人。另外，即使過去人數最多的中國大陸團體旅客團數減少了，但從整體數據來看，台灣的觀光客人數仍然在增加。

總統表示，在許多觀光景點，除了有日本、韓國的遊客，現在因為便利簽證措施，也有越來越多觀光客，是來自菲律賓、泰國、越南、馬來西亞這些「新南向國家」。

除了「新南向政策」，總統說，我們對美、日、歐盟，以及其他國家的關係，也持續在提升。幾天前，她才在接待美國國會訪團時，感謝參眾兩院對「台灣旅行法」的支持；去年，美國在「國家安全戰略報告」中，宣示跟台灣維持「強勁關係」，也證明了，擁有共同價值的台美關係，持續在成長。

她還跟在場人士拜晚年，祝福大家，狗年「汪財進寶、平安圓滿」；這個星期五就是元宵節，也邀請各國使節代表參加在嘉義舉辦的「台灣燈會」。

總統表示，今天是「春宴」，她要特別謝謝各位使節代表，過去一年對台灣的協助和支持。去年，她訪問了宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多、馬紹爾群島、吐瓦魯、以及索羅門群島，也得到美國的禮遇，在休士頓、舊金山、夏威夷和關島過境。

她說，過去一年，我們的友邦在國際場合上對台灣的支持，無論是聯合國大會以及周邊組織、或是在世界衛生大會、國際民航組織的議題上，都有很多的朋友，為台灣遭受的不公平對待來發聲，她也要再一次感謝大家對台灣的支持。

總統表示，「踏實外交，互惠互助」是我們外交推展的原則；透過相互協商、實質合作，我們的外交工作，在顛簸之中，依然穩健地前進，「也許前面還有很多挑戰，但我相信我們會一起來克服」。

最後，總統說，新的一年是狗年，她自己有三隻「狗家人」，狗在台灣一向是很「得人疼」的動物，也代表興旺，所以，新的一年，台灣一定會越來越好。

今晚是新任外交部長吳釗燮首次出席外交部公開晚會，出席者還包括監察院長張博雅伉儷、國安會秘書長李大維、使節團團長尼加拉瓜大使達比亞(William Manuel Tapia Alemán)等各國駐華使節與代表。