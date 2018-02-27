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馬英九出席二二八紀念晚會

2018-02-27 19:49聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

前總統馬英九晚上出席二二八紀念晚會，刻意緊閉雙唇不發一與，低調步入會場，二二八受難者王添灯外孫女黃秀婉特意在門口迎接。

前總統馬英九晚上出席二二八紀念晚會，刻意緊閉雙唇不發一與，低調步入會場。記者蘇健...
前總統馬英九晚上出席二二八紀念晚會，刻意緊閉雙唇不發一與，低調步入會場。記者蘇健忠／攝影
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前總統馬英九（左）晚上出席二二八紀念晚會，刻意緊閉雙唇不發一與，低調步入會場，二...
前總統馬英九（左）晚上出席二二八紀念晚會，刻意緊閉雙唇不發一與，低調步入會場，二二八受難者王添灯外孫女黃秀婉（右）特意在門口迎接。記者蘇健忠／攝影
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馬英九
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