外交部新春晚會 蔡英文感謝各國在震災中幫忙

相關新聞
國民黨與黨產會爭訟因釋憲暫停？最高行政法院說不2018-02-27 22:59
黃健豪嗆 台中市區公所是是林佳龍的競選分部嗎？2018-02-27 21:17
吳釗燮：將掌握契機 強化和國際社會新的協力合作2018-02-27 20:07
蔡英文：維繫現狀不是單一國家的責任2018-02-27 19:49
黃國昌廢止一例一休再修法公投提案 中選會審議通過了2018-02-27 17:28
北市議長吳碧珠傳不再連任 柯P：私下有勸她連任2018-02-27 16:20
陳菊要在選對會反映基層民意 柯P：那也還好才一票2018-02-27 16:02
巡察住高檔飯店 監委喊冤：我們出差根本不在意住哪裡2018-02-27 15:58
吳敦義赴陸參加兩岸論壇？ 府：目前沒接到任何申請2018-02-27 14:46
阿里山巡察變旅遊？ 監察院強烈否認2018-02-27 14:36
民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出2018-02-27 10:30
謝金河：川普炫耀小英通話的發文 讓推特聲名大噪2018-02-27 06:40
女王的戰爭！潘維剛踢館雷倩 兩人從白天駁火到深夜2018-02-27 01:52
潘維剛促改選 婦聯會：常委仍有兩年任期2018-02-27 00:12
許銘春接勞動部長：嚴格執行勞檢2018-02-26 23:57
監委地方巡察 一年至少三次2018-02-26 23:51
18監委巡察嘉縣 夜宿原價近萬元旅館2018-02-26 23:48
總統盼有氣質的通過法案 柯建銘：使命必達2018-02-26 22:57
總統與綠委春酒 盼通過軍人年改和公司法2018-02-26 22:49
林淑芬、劉建國禁留衛環委員會 環團抗議2018-02-26 21:45
學者爆料 勞部砍周休二日研究案2018-02-26 21:18
前參謀總長邱國正 接任退輔會主委2018-02-26 20:57
危險老屋強制重建 建築師：都更藉口2018-02-26 14:10
經濟有望向上 蔡政府棟樑歪斜難修補2018-02-14 10:10
熱門文章
46年前的衛生紙之亂 蔣經國孫運璿怎麼抗漲？2018-02-27 08:00
摔傷命危上校繆德生 愛女是台大13妹之首2018-02-27 08:49
影／軍系八百壯士清晨闖進立院 1頭部重創急救中2018-02-27 07:45
影／繆德生摔落畫面曝光 後腦著地受重創2018-02-27 09:51
反年改突襲衝進立法院 退役上校攀爬建築墜地重傷命危！2018-02-27 07:58
命危繆德生 去年才完成3600公里徒步北伐路2018-02-27 08:41
繆德生兒女抵達台大醫院 繆將轉台大加護病房2018-02-27 11:29
影／八百壯士襲立院1命危 「流光血讓蔡政府付出代價」2018-02-27 08:06
搶衛生紙 周偉航：台灣人不是數學爛、就是赤貧多2018-02-27 20:42
拆旗踩旗凹旗桿！八百壯士宣布解散2018-02-27 17:12
衛生紙將漲7成？台南議員：店員誤刷預漲售價露餡2018-02-27 11:37
熟悉的場景…委內瑞拉搶購衛生紙 朱學恒：我都要哭了2018-02-27 12:26
繆德生心跳血壓穩定 妻兒呼喚有反應2018-02-27 15:08
影／反年改衝立院墜樓 繆德生為何攀爬？各方說法不一2018-02-27 18:30
巡察住高檔飯店 監委喊冤：我們出差根本不在意住哪裡2018-02-27 15:58
民眾搶購衛生紙 柯P：買那麼多幹什麼？也才一個屁股2018-02-27 15:35
警察三等特考任用違憲 處理方案出爐2018-02-27 16:47
反年改指揮官：一晚就能動員上萬人 政府別心存僥倖2018-02-27 17:20
衛生紙搶購潮 呂秋遠：台灣人先天下憂而憂2018-02-27 06:31
周錫瑋：叫台灣我們就變大陸的一個省2018-02-27 09:58
群眾繞立院激動拆台灣國國旗！和警爆發推擠衝突2018-02-27 16:59
買嘸衛生紙？雲林四大賣場今天都有貨2018-02-27 11:52
段宜康：軍人年改方案太倉促 應重新調整2018-02-27 15:41
新北查正隆是否哄抬 正隆：衛生紙不是屯積的好東西2018-02-27 16:19
影／近百歲郝柏村到立院聲援反年改：要捍衛憲法尊嚴！2018-02-27 12:29
衛生紙之亂 紐時：凸顯台灣薪資停滯房價上漲之苦2018-02-27 17:09
衛生紙之亂！ 李茂生：貪小便宜才是公約數2018-02-27 06:25
軍人年改來不及7月1日上路？柯建銘：的確有變數2018-02-27 19:09
謝金河：川普炫耀小英通話的發文 讓推特聲名大噪2018-02-27 06:40
「連衛生紙都管不好」 館長批總統只會「畫虎爛」2018-02-27 16:43
女王的戰爭！潘維剛踢館雷倩 兩人從白天駁火到深夜2018-02-27 01:52
反年改摔落送醫 吳敦義探視繆德生：保家衛國卻淪至此2018-02-27 11:56
八百壯士衝立院 段宜康：反年改只是政治鬥爭藉口2018-02-27 09:06
反年改團體突襲立院1傷1命危 嚴德發：這是國安危機2018-02-27 09:10
喪屍團再現！秒搶好市多衛生紙 網友驚呆：像難民營2018-02-27 10:56
宅配員喘噓噓搬兩箱衛生紙上五樓 她心虛遞小費2018-02-27 12:00
反年改衝立院 蔡總統：會盡全力確保退休袍澤福利2018-02-27 11:24
反年改群眾霸佔道路 李來希：不回頭就纏鬥到底2018-02-27 11:07
林志嘉接陳情書 吳斯懷：先釋憲再修法2018-02-27 11:20
民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出2018-02-27 10:30
留言