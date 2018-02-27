一例一休修法3月上路 上班年後跳槽意願又升高

2018-02-27 10:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



Yes123求職網今天公布「勞工離職求職與企業留才徵才調查」，發現高達93%上班族在狗年新春開工之後，有跳槽計畫，比例不但較去年同期的91.8%高，轉職意願也比今年1月調查時增加。

此外，由於3月1日「一例一休」修法即將再上路，也牽動著上班族的職涯規畫，因此此次調查就發現，想轉職的上班族當中，有四成一坦言，因為三月後新法實施，所以「提高」年後跳槽的意願。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，隨著景氣持續復甦，今年經濟成長率有望再度「保二」，上班族偏向樂觀看待工作機會的增加；另外由於「一例一休」再度修法上路，勞工思考目前工作屬性與工時、收入變化，更容易興起跳槽念頭。

對於企業端來說，修法所引發的爭議、風波暫時落幕，因此視為「利空出盡」，也讓求才動作轉趨積極，加上經濟持續溫和成長，不少廠商仍有擴編、擴點計畫，更有望帶動職缺、起薪攀升。

楊宗斌進一步指出，資方年後釋出的職缺，是否有明顯變化，則需要端看產業類型，像受惠外銷訂單回溫，出口導向的廠商，徵才意願勢必提高；內需型的服務業，受一例一休影響較大。

此外，調查還顯示，關於年後跳槽，已有67.9%的人表示，早就「付諸行動」，其中又分成58.6%為「已經開始尋找，但是尚未找到」；9.3%為「已經開始尋找，且已經找到」，換算下來，大約是每11位想跳槽的人之中，就有1位是新工作有著落的幸運兒。相較於六成八上班族屬於騎驢找馬，調查也發現有23.3%的人表示，開始尋找新工作之前，「會」選擇先提辭呈，不顧一切走人，屬於「裸辭一族」。

至於上班族年後想跳槽的主要原因，在可複選情況下，前五大分別為：「薪水太少，且生活開銷大」（51.9%）、「沒有升遷機會」（46.6%）、「太久沒有加薪」（42.6%），以及「覺得現在的公司沒前景」（35%）、「職業倦怠，對工作失去熱情」（32.2%）。而在六到十名的原因部分，又分別是：「覺得所處的行業沒前景」（28.8%）、「工作壓力大」（25.2%）、「不喜歡目前的工作內容」（23%），以及「工時長」（18.7%）、「與同事、上司處不來」（17.6%）。

既然多數人想跳槽的主因，都是不滿於薪資現狀，那麼對於新東家待遇的期望值，又是如何呢？此次調查則顯示，屬於「非主管職」的年後轉職者，平均希望新工作月薪為3萬7007元；屬於「主管職」的年後轉職者，平均希望新工作月薪是5萬7500元。

假如老東家真的想慰留勞工，又得付出多少「代價」呢？此次調查發現，仍有22.3%「不接受」加薪慰留；雖然代表其餘77.7%「接受」，但是現職公司需加碼8024元，才留得住人。

上述問券調查，是由yes123求職網於2018年2月7日到2月21日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲（含）以上的求職會員，同時畢業或役畢或免役，有效問卷共1218份，信心水準為95%，誤差值為正負2.81%；至於企業部份，有效問卷共905份，信心水準為95%，誤差值為正負3.26%。