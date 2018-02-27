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影／繆德生摔落畫面曝光 後腦著地受重創

2018-02-27 09:51聯合報 記者何祥裕陳金松洪哲政╱即時報導

反年金改革團體今天早上突襲、衝撞立法院，表達不滿蔡政府訴求，其中退役上校繆德生疑似攀爬青島東路建築物不慎摔落，送醫命危；警方表示，初步了解繆自行由高處摔落重傷，將進一步調查。

根據警方蒐證影片，繆德生先在大樓周邊攀爬，接著順著欄杆要往二樓頂爬，下面有一名警察觀看，後來繆德生墜落，警察似乎要接，但又縮手，繆德生後腦與背部著地，頭部嚴重受創送醫。

民進黨立委羅致政出示警方蒐證影片，他強調，影片證明兩人受傷與警方無關，繆當時的動作完全沒有必要性。影片中可見，繆在攀爬立法院靠青島東路建築時，不慎摔落。

紅色三角點是繆德生墜落處。圖/擷自Google map
紅色三角點是繆德生墜落處。圖/擷自Google map
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繆德生爬上立法院內大樓。圖/截自警方蒐證畫面
繆德生爬上立法院內大樓。圖/截自警方蒐證畫面
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繆德生摔落。圖/截自警方蒐證畫面
繆德生摔落。圖/截自警方蒐證畫面
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繆德生警察立法院軍人年改方案
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