影／繆德生摔落畫面曝光 後腦著地受重創

反年金改革團體今天早上突襲、衝撞立法院，表達不滿蔡政府訴求，其中退役上校繆德生疑似攀爬青島東路建築物不慎摔落，送醫命危；警方表示，初步了解繆自行由高處摔落重傷，將進一步調查。

根據警方蒐證影片，繆德生先在大樓周邊攀爬，接著順著欄杆要往二樓頂爬，下面有一名警察觀看，後來繆德生墜落，警察似乎要接，但又縮手，繆德生後腦與背部著地，頭部嚴重受創送醫。

民進黨立委羅致政出示警方蒐證影片，他強調，影片證明兩人受傷與警方無關，繆當時的動作完全沒有必要性。影片中可見，繆在攀爬立法院靠青島東路建築時，不慎摔落。