影／繆德生摔落畫面曝光 後腦著地受重創

相關新聞
一例一休修法3月上路 上班年後跳槽意願又升高2018-02-27 10:29
反年改抗議 葉俊榮：大家要遵守法律上的要求2018-02-27 11:35
民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出2018-02-27 10:30
謝金河：川普炫耀小英通話的發文 讓推特聲名大噪2018-02-27 06:40
女王的戰爭！潘維剛踢館雷倩 兩人從白天駁火到深夜2018-02-27 01:52
潘維剛促改選 婦聯會：常委仍有兩年任期2018-02-27 00:12
監委地方巡察 一年至少三次2018-02-26 23:51
18監委巡察嘉縣 夜宿原價近萬元旅館2018-02-26 23:48
總統盼有氣質的通過法案 柯建銘：使命必達2018-02-26 22:57
總統與綠委春酒 盼通過軍人年改和公司法2018-02-26 22:49
林淑芬、劉建國禁留衛環委員會 環團抗議2018-02-26 21:45
學者爆料 勞部砍周休二日研究案2018-02-26 21:18
不改選 婦聯會：主委和常委們做滿任期2018-02-26 17:58
蔡總統臉書發文 推薦觀賞《少了一個之後》2018-02-26 17:46
表決勞基法跑票被開鍘處罰 林淑芬：坦然接受2018-02-26 16:45
顏寬恒：民進黨忘了民主 「蔡」則天時代來了2018-02-26 16:45
重審勞基法公投主文有疑義 黃國昌願意修正2018-02-26 16:29
納入環資部林業生產究竟重不重要？李應元這樣說2018-02-26 16:15
影／宋楚瑜：兩岸互動好比跳探戈2018-02-26 15:33
拚非核家園 綠委江永昌：台灣適合發展離岸風電2018-02-26 15:13
立院新會期優先法案出爐 優先中的優先有30案2018-02-26 15:00
被中央借將後 高市府小內閣大改組2018-02-26 14:22
勞基法跑票遭懲處 劉建國：人都已經往生了還要回應2018-02-26 14:13
婦聯會常委何時改選？ 眾女門前亂鬥2018-02-26 14:11
危險老屋強制重建 建築師：都更藉口2018-02-26 14:10
新春談話會 宋楚瑜：認同台灣但不認同台獨2018-02-26 13:57
宋楚瑜：認同台灣 但不認同「台獨」2018-02-26 13:40
勞基法跑票 綠委劉建國、林淑芬等人遭懲處2018-02-26 13:22
朱立倫：去年一再修勞基法造成許多困擾2018-02-26 12:08
雷倩改選主委跳票 潘維剛遞連署要求315前改選2018-02-26 11:55
影／外交部長交接 吳釗燮:首次站上第一線2018-02-26 11:19
「很快會公開合體」 盧秀燕：充分授權江啟臣主導選戰2018-02-26 11:17
不受綠營基層歡迎？ 柯P：反嗆是少數2018-02-26 11:02
立法院明天開議 賴清德將報告核二、震災及物價機制2018-02-26 10:38
吳釗燮上任 喊要讓外交工作更有實質內涵2018-02-26 10:37
馬英九 感謝緬甸華僑蓋滇緬公路2018-02-26 09:13
經濟有望向上 蔡政府棟樑歪斜難修補2018-02-14 10:10
熱門文章
全台瘋搶衛生紙 律師：最貴的永遠不是你搶的東西2018-02-26 17:32
衛生紙之亂 洪孟楷：懷念把180元米酒降到25元的馬英九2018-02-26 15:07
馮世寬：可花1億買飛彈 能否多花1萬讓弟兄們吃好些2018-02-26 11:53
孫大千要黃敏惠、蕭淑麗再辦一次會外賽 決定最終人選2018-02-26 13:29
46年前的衛生紙之亂 蔣經國孫運璿怎麼抗漲？2018-02-27 08:00
影／軍系八百壯士清晨闖進立院 1頭部重創急救中2018-02-27 07:45
反年改突襲衝進立法院 退役上校攀爬建築墜地重傷命危！2018-02-27 07:58
命危繆德生 去年才完成3600公里徒步北伐路2018-02-27 08:41
摔傷命危上校繆德生 愛女是台大13妹之首2018-02-27 08:49
衛生紙傳飆漲引爆瘋搶潮 彰化檢方要出手了2018-02-26 13:55
台灣民眾瘋搶衛生紙 登上英國BBC2018-02-26 17:30
影／繆德生摔落畫面曝光 後腦著地受重創2018-02-27 09:51
影／八百壯士襲立院1命危 「流光血讓蔡政府付出代價」2018-02-27 08:06
國防部人事異動 空軍司令由副司令張哲平調任2018-02-26 19:22
台灣最夯風景！ 從賓士到腳踏車 全面出動搶搬衛生紙2018-02-26 12:28
表決勞基法跑票被開鍘處罰 林淑芬：坦然接受2018-02-26 16:45
不只衛生紙 那些年我們一起搶買過這些...2018-02-26 15:59
民眾瘋狂搶購衛生紙 這裡的衛生紙全部免費供應2018-02-26 18:01
軍人年改樓地板38990元太高？ 政院方案恐生變2018-02-26 23:42
衛生紙搶購潮 呂秋遠：台灣人先天下憂而憂2018-02-27 06:31
【重磅快評】官兵愛大鵬 難道苛政猛於「馮」？2018-02-26 16:02
18監委巡察嘉縣 夜宿原價近萬元旅館2018-02-26 23:48
衛生紙被搶光 夾娃娃機20元「保證取物」2018-02-26 13:10
顏寬恒：民進黨忘了民主 「蔡」則天時代來了2018-02-26 16:45
衛生紙之亂！ 李茂生：貪小便宜才是公約數2018-02-27 06:25
女王的戰爭！潘維剛踢館雷倩 兩人從白天駁火到深夜2018-02-27 01:52
八百壯士衝立院 段宜康：反年改只是政治鬥爭藉口2018-02-27 09:06
謝金河：川普炫耀小英通話的發文 讓推特聲名大噪2018-02-27 06:40
全民瘋搶衛生紙 地檢署出動要抓囤貨的「紙蟲」2018-02-26 23:03
返年改團體突襲立院1傷1命危 嚴德發：這是國安危機2018-02-27 09:10
周錫瑋：叫台灣我們就變大陸的一個省2018-02-27 09:58
福衛五號拍攝全島無雲圖 太空中心擬印成海報贈送2018-02-26 16:20
馮世寬臨行留言 披露職務調整事出突然2018-02-26 13:56
朱立倫：去年一再修勞基法造成許多困擾2018-02-26 12:08
連衛生紙都要擔憂 侯漢廷：人們看不到希望才是問題2018-02-26 21:44
總統盼有氣質的通過法案 柯建銘：使命必達2018-02-26 22:57
羅智強2026參選台北市長 「蔣萬安不是我的對手」2018-02-26 16:35
勞基法跑票遭懲處 劉建國：人都已經往生了還要回應2018-02-26 14:13
評估六都選情？吳敦義：我沒有那麼強的望遠鏡2018-02-26 15:24
學者爆料 勞部砍周休二日研究案2018-02-26 21:18
留言