賴揆：核二廠2號機擬再轉 不影響非核家園目標

2018-02-27 09:45 中央社 台北27日電



立法院今天開議，行政院院長賴清德說，核二廠2號機向原能會提出再轉申請是正常程序，還須經原能會安全查核，無論是否再轉，依電業法規定，都不影響2025年非核家園目標。

立法院長蘇嘉全昨天召集朝野協商，朝野黨團對於27日開議達成共識，並要求賴清德就能源政策、花蓮震災、穩定物價等議題，提出書面報告。

據已送達立法院的書面報告，賴清德表示，核二廠2號機再轉問題，民國106年1月立法院已經修正通過電業法部分條文，確立國家未來電力能源發展與轉型方向，並明定「核能發電設備應於民國114年以前，全部停止運轉」。

賴清德說，政府遵照立法院通過的法律執行國家未來電力發展與能源轉型，完成非核家園目標。核二廠2號機組運轉執照將於112年到期，台電公司去年12月完成機組大修後，行政院原子能委員會也到現場檢查，再由台電公司核安處獨立檢查1個月，確認機組在安全備轉狀態。

賴清德表示，台電公司在2月向原能會提出再轉申請，是正常程序，目前機組依規定還須經原能會安全查核。

他說，未來無論機組是否再轉，依電業法規定，都不影響西元2025年達到非核家園「核一、核二及核三如期除役」、「核四廠不運轉」的目標。（編輯：李信寬）