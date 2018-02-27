國民黨：4月兩岸論壇 會申請吳敦義赴陸

2018-02-27 09:38 中央社 台北27日電



中國國民黨黨務人士今天表示，兩岸論壇預計大陸兩會結束後、4月下旬登場；由於黨主席吳敦義為卸任副總統，赴陸必須經總統府核准，黨部會依規定向總統府提出申請。

至於吳敦義是否與中共中央總書記習近平會面，黨務人士表示，吳敦義出席兩岸論壇必須向總統府提出申請，總統府是否核准不得而知，「吳習會」言之過早。

由中國國民黨和中國共產黨聯合主辦的「兩岸經貿文化論壇」過去被俗稱為「國共論壇」，在前國民黨主席洪秀柱任內轉型為「兩岸和平發展論壇」，吳敦義上任後更名為「兩岸論壇」。

國民黨方面日前已由大陸事務部主任周繼祥前往大陸磋商舉辦事宜，不願具名的國民黨黨務人士上午告訴中央社記者，兩岸論壇預計4月下旬舉行，雙方在農曆春節前已敲定討論大陸台商得到公平投資保障與待遇、陸生來台維持一定量與質，以及陸客人數維持穩定等3大議題。

黨務人士說，吳敦義卸任副總統之後，依國家機密保護法被列管，必須向總統府申請核准才能赴陸；黨部會依既定時程規劃，向總統府提出申請。吳敦義曾在私下場合表示，兩岸論壇是為國家、為民眾的論壇，非一己之私，相信總統府會樂見其成。

大陸兩會是指中華人民共和國全國人民代表大會會議和中國人民政治協商會議全國委員會會議。