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學者爆料 勞部砍周休二日研究案

2018-02-26 21:18聯合報 記者呂思逸╱即時報導

一例一休修法時， 文化大學法律系教授、勞動法專家邱駿彥就曾開砲公開反對，邱駿彥今在公聽會上爆料，勞動部曾計畫周休二日研究案，就在招標審查會前夕，因勞動部主秘廢標研究案，對此，勞動部澄清，並非事實，深感遺憾。

勞團勞權公投聯盟、時代力量不滿，勞基法再次修法，損害勞工權益，他們提案，廢止勞基法第二次修法公投。中選會今下午舉行公投聽證會，討論是否「廢止立院1月10日三讀通過的勞基法修正案」。

邱駿彥在公聽會爆料，勞動部曾針對106年立法院通過周休二日一例一休案，位於汐止的勞動與職業安全研究所（簡稱安研所）曾經將委託大型研究案，就在招標審查會的前一天，勞動部主秘主導下，就硬生生砍掉研究案，疑似擔心研究報告結果，並非勞部所能掌握。

邱駿彥說，該研究案兩組人馬幾乎涵蓋勞動法學界的主要成員，一組是邱駿彥和其他政大老師；另一組則是由銘傳法律系教授劉士豪、交大科技法律研究所助理教授邱羽凡所主導的團隊，招標審查會當天，審查會延了兩小時後，兩組人馬都以沒有符合標準廢標。

他深覺有異，事後找上勞動部主秘詢問，邱駿彥說，勞動部主秘說招標審查會前一天，曾找安研所開會，了解該研究案目的，「副所長誤會意思了」。另外，據邱了解，外部審查委員們其實都打分數了，在副所長主導下，才變成廢標。

邱駿彥表示，他必須詳實把所知內情據實以告，不能有任何黨派色彩，也不能有所保留，「這是身為國民在法律面前應盡的義務」，之所以爆料此事，只是想說明，勞基法二次修法必要性存疑，勞部無法說服各界，主要原因就是沒有政策評估報告。

對此，勞動部澄清，勞動部從不干預學術研究案的內容、不曾指示停止此一委託研究案，該次委託案廢標，主要是出席評選委員就雙方所提資料內容，認投標廠商所提問卷品質不符合採購設定之品質要求，結果未達及格分數，因此廢標。

另外，勞動部說明，該採購案評選當時(106年6月間)，政策尚未決定勞基法將再行修正，無所謂進行法規影響評估的問題。

文化大學法律系教授邱駿彥上爆料，勞動部曾計畫周休二日研究案，就在招標審查會前夕，...
文化大學法律系教授邱駿彥上爆料，勞動部曾計畫周休二日研究案，就在招標審查會前夕，因勞動部主秘廢標研究案，對此，勞動部澄清，並非事實。圖／本報資料照
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