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柯建銘：財劃法列優先法案 增非六都財政資源

2018-02-26 19:18中央社 台北26日電

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，與行政院溝通後，為了健全國家發展，財政收支劃分法草案列這會期優先法案；讓非六都的縣市，在政府財政資源上能增加，這是很大的翻轉。

立法院新會期27日開議，行政院副院長施俊吉中午主持行政立法協調會報，協調新會期優先法案。

行政院副發言人丁允恭會後轉述，優先法案共分為8大類共122案，分別是振興經濟16案、智慧國家4案、綠能矽島1案、文化台灣3案、公義社會24案、幸福家園21案、政府效能49案（含組織改造44案）、兩岸關係（4案）。

民進黨立委下午回到立法院召開黨團大會，柯建銘會後受訪時表示，優先法案包括有軍人年改、司法改革、組織改造等三類的改革法案，還有三個人事同意權，目前各部會都有優先法案，備受矚目的包括有礦業法草案、空氣污染防制法草案、公司法草案等。

他說，中午與行政院協調後，優先法案中過去沒被談到、比較特別的就是財劃法收支劃分法（簡稱財劃法）部分條文修正草案。他表示，這是過去歷任總統包括前總統陳水扁、馬英九都沒有辦法處理，這攸關中央與地方、直轄市跟非直轄市的財政劃分。

柯建銘說，行政院長賴清德的想法是要健全國家發展，對非直轄市部分財政支援會重新調整，也就是用另外的計算方式，讓非六都的縣市，在政府財政資源上能增加，這是很大的翻轉。

他表示，所以立法院這會期中，經過討論財劃法草案將列為優先法案，賴清德對這項草案也找部會談很久，認為這是要面對的法案。

立法院柯建銘財劃法

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