衛生紙之亂 洪孟楷：懷念把180元米酒降到25元的馬英九

2018-02-26 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



2011年前總統馬英九公開演說或座談，都會手拿一瓶米酒向大眾說明政府努力把民生所需用品降價，讓人人負擔得起。聯合報系資料照

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook 全民瘋搶衛生紙。國民黨發言人洪孟楷今表示，農曆開春第一周，全國民眾竟然要為了最民生的消費衛生紙恐全面漲價而瘋搶，執政的蔡英文政府卻束手無策。如此離譜的施政，讓人想念起2011年那位手拿米酒，即便面臨民進黨罵名，也勇於告知民眾，把每瓶180元降到人人買得起的25元的馬英九總統，拚經濟就是解決民眾最關心的事。面對只會說空話的蔡總統，人民還能有期待嗎？

洪孟楷指出，2011年馬英九時任總統公開演說或座談，都會手拿1瓶米酒向大眾說明政府努力把民生所需用品降低價錢，讓人人負擔得起。即便當時在野的民進黨揶揄、嘲笑馬英九是「米酒總統」，仍然持續說明，就是希望不要造成民眾心理上的漲價壓力，且讓低劣酒無利可圖而消失，這些都是讓民眾有感的作為。

洪孟楷批評，對照蔡英文總統上任近兩年時間，無法開創經濟，連民生物品低價的小確幸也無法維持，「衛生紙都無法凍漲，還有什麼做為可以期待？」還是建議把黨產會改成物價會，以對付政敵的狠勁來對付漲價廠商，相信都會比現在束手無策來得踏實。

洪孟楷表示，蔡英文總統如果不能體認到這波衛生紙可能漲價是台灣社會民怨的開端，還是充耳不聞，則下次再來的反彈只會更大。而當看到民進黨對於民眾的期待越來越無法掌握，就讓人越來越想念起過去那個被酸被罵被調侃，但仍然一股傻勁來解決問題、關心婆婆媽媽在意大事的馬政府。

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