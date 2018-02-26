立院新會期優先法案出爐 優先中的優先有30案

2018-02-26 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



針對立法院新會期優先法案，民進黨行政立法政策協調會報今天開會決議，優先法案共有122案，其中優先中的優先有30項，包括財政收支劃分法、行政區劃法、證券交易稅條例、軍人及勞工年改等。

行政院副發言人丁允恭會後表示，列入優先中的優先法案包括：中華民國107年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表（營業及非營業部分）、財政收支劃分法修正草案、延長當沖降稅的證券交易稅條例第二條之二修正草案、行政區劃法草案、與年改相關的勞工保險條例部分條文修正草案，及涉及軍人年改的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案。

與振興經濟有關的，包括都市更新條例修正草案、公司法部分條文修正草案、文化創意產業發展法部分條文修正草案、文化內容策進院設置條例草案、科學工業園區設置管理條例修正草案、產業創新條例第十九條之一修正草案。與資訊安全相關的資通安全管理法草案，鼓勵創新法規鬆綁的無人駕駛載具科技創新測試條例草案及政府採購法部分條文修正草案。

其餘包括轉型正義的政治檔案條例草案、財團法人法草案，弱勢關懷的兒童及少年未來教育與發展帳戶條例草案、幼兒教育及照顧法草案、農民健康保險條例修正草案、農業保險法部分條文修正草案。

此外，還有和教育、醫療改革相關的私立大專校院轉型及退場條例草案、幼兒教育及照顧法修正草案、醫療法部分條文修正草案、醫療事故預防及處理法草案。上會期尚未處理的礦業法部分條文修正草案、空氣污染防制法修正草案、毒品危害防制條例部分條文修正草案，花蓮強震後，賦予政府強制進行建物補強的建築法部分條文修正草案，及和攬才有關的駐外機構組織通則部分條文修正草案。