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綠北市黨部春酒 柯文哲唱歌被怒嗆「下台」

2018-02-26 00:19聯合報 記者丘采薇╱即時報導

台北市長柯文哲25日參加民進黨北市黨部春酒，向綠營支持者示好並順便宣傳台北燈節。不過他當場獻唱「挪威的森林」，基層里長及支持者卻在台下怒嗆「下台、不要再唱了」，場面尷尬。隨後柯文哲逐桌敬酒，也有人不領情，不過柯仍面不改色，敬完酒後還在主桌待了許久後才離去。

台北市長柯文哲（右）25日在民進黨市黨部春酒上獻唱「挪威的森林」，不料才唱到一半...
台北市長柯文哲（右）25日在民進黨市黨部春酒上獻唱「挪威的森林」，不料才唱到一半，立刻有綠營支持者高喊「不要再唱了」。記者邱瓊玉／攝影
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柯文哲挪威民進黨

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