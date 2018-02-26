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民進黨新聞部主任 酒駕被逮

2018-02-26 00:38聯合報 記者李承穎林孟潔／台北報導

民進黨新聞部主任孟義超。 中央社檔案照
民進黨新聞部主任孟義超。 中央社檔案照
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民進黨中央黨部新聞部主任孟義超昨下午駕車行經台北市新生高架橋北往南路段，在民權東路上方路段，變換車道時，與民眾發生擦撞，警方到場後，測出孟酒測值為零點二九，當場逮捕，警詢後依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方訊後飭回。

警方表示，車禍發生時，兩車平行，孟義超的車子左側車燈擦撞倪姓男子車輛保險桿，酒測時，孟義超並未表明身分，態度很客氣。孟義超供稱，他是中午前參加聚會時喝酒，並不知酒還沒退才會開車。

民進黨酒駕車禍

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