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立院將開議 空汙法、公司法…列優先法案

2018-02-26 00:30經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

立法院預計最快27日（周二）開議，並由行政院長賴清德進行施政報告與總質詢，預料賴揆政策將環繞安居樂業、均衡台灣、生生不息三大方向。優先法案方面，目前國、民兩黨已有共識納入的包括空汙法、公司法等。

賴揆上周宣誓今年將努力政策三大方向，落實安居樂業、均衡台灣、生生不息。其中，「安居」重點在治安、掃毒、打擊犯罪組織，以及老屋強制健檢、補強及改建，「樂業」則特別注重要解決低薪問題。

「均衡台灣」將優先推動包括行政區重劃、研擬財政收支劃分法修法，以及解決直轄市跟非直轄市間，公務員同一職務卻不同職等的問題。「生生不息」則將訂移民專法、私幼公共化等友善育兒環境。

有關移民法的立法進度，國發會主委陳美伶上周表示，國發會將考量從產業經濟面引進外籍白領人才，也在育人攬才移民專案會議提報初稿，目前還在匯整中。

陳美伶說，現在要檢視現有法令，盤點所有產業還缺哪方人力，究竟是用移民補足，還是國內培養；她強調，不會因為移民專法而犧牲國人就業機會，或造成低薪問題。

賴揆上周表示，相關政策都是重大政策不能拖延，他將在一、兩個月內親自召開記者會說明。

國民黨團書記長李彥秀日前表示，會要求賴揆就核二廠2號機重啟，以及花蓮震災後續處理進行專案報告。一般預料包括能源政策、核電重啟、花蓮震災後續處理等都是朝野關切議題。

民進黨總召柯建銘表示，民進黨所規畫的優先法案，包括礦業法、公司法、空汙法、都更條例、當衝降稅延長等。

移民陳美伶空汙

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