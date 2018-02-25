二二八受難者流逝 籲口述歷史宜加快

2018-02-25 19:34 中央社 台北25日電



二二八事件70年後，受難者陸續流逝，第二代也日漸凋零，「二二八平反與轉型正義」專書主編邱斐顯呼籲，應加速為受難者留下影音紀錄和口述歷史，並加快轉型正義腳步。

邱斐顯今天在二二八國家紀念館演講，介紹「二二八平反與轉型正義」二二八事件70週年紀念專輯。1947年2月27日晚發生在台北市的查緝私菸行動，誤殺旁觀民眾，引發衝突，騷動擴大。當時台灣省行政長官陳儀向南京政府請求派兵來台鎮壓，造成重大傷亡。

邱斐顯以大稻埕女兒的身分，說到自己出生舊居位在南京西路344巷，就在二二八事件引爆點對街。她卻一直到1987年大學畢業那年才知道二二八事件原委。

負責本書視覺規劃的邱萬興表示，以前年代連黨外雜誌都避談二二八，這是馬上遭查禁的禁忌話題。一直到1987年，鄭南榕才在雜誌開始談。可以想見，一般家庭不會和子女談這個議題。

邱斐顯表示，她在解嚴隔年，1988年，台語不輪轉的情況，去採訪二二八受難家屬，還記得受訪的老先生、老太太事隔多年，言談間仍有恐懼。

本書概述1987年衝破禁忌，到1990年代尋求真相與社會共識，及國家立法、道歉、建碑和補（賠）償，到2000年後繼續追求真相。

邱斐顯指出，美國大導演史蒂芬史匹柏1994年創立浩劫基金會（Shoah Foundation），以錄影錄音的方式紀錄大屠殺見證，影音採訪受害者，至今收集63國、5萬3000分影片，包括南京大屠殺的見證。

邱斐顯說，二二八事件應也可和他們做結合，為受難者留下影音紀錄。

二二八第一代受難者陸續流逝，邱斐顯說，要加快做口述歷史紀錄，她採訪過程遇到的第二代已有人病逝。

她說，要加快轉型正義腳步。促轉條例通過前，台北市已將介壽路改名「凱達格蘭大道」、政府成立檔案管理局、中正紀念堂的「大中至正」牌樓改為「自由廣場」，期盼去年12月通過促進轉型正義條例後，應要做更多。

前來聽演講的幾名高中教師紛紛表示，應要在校園內舉行二二八追思活動。（編輯：李亨山）