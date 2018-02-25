影╱徐巧芯出嫁朱立倫要男方「巧芯講什麼你閉嘴就是」

2018-02-25 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



前總統馬英九卸任元首辦公室發言人「松山鄧麗君」徐巧芯，今天與網路溫度計總監劉彥澧結婚，前老闆、新北市長朱立倫致詞時附合馬要劉「把巧芯當心中最軟一塊」說法，笑說，劉就應以馬為範例，之後「巧芯講什麼你閉嘴就是」。

朱立倫還把也出席的國民黨副主席郝龍斌「拖下水」，說他與郝本來口才就比較笨拙，碰到太太原本就講不出話來，但劉彥澧是辯論高手，口才便給、思慮清晰，應以馬為範例，像馬「口才這麼好，碰到周美青一樣一句話都講不出來」，不要學朱、郝。

朱立倫也提醒劉彥澧，馬英九交代的每一件事都要做到，而馬問話時快速回答也沒錯，但之後當徐巧芯問問題時，回答要越慢越好，免得出錯；反正以馬為範例，「巧芯講什麼你閉嘴就是」。

只不過有趣的是，朱立倫剛說自己與郝龍斌口才笨拙，致詞結尾原本要祝「這對新人百年好合」，馬上凸槌講成「這對新年百人好合」，還讓徐巧芯緊張的看一下朱。