影╱徐巧芯出嫁朱立倫要男方「巧芯講什麼你閉嘴就是」
前總統馬英九卸任元首辦公室發言人「松山鄧麗君」徐巧芯，今天與網路溫度計總監劉彥澧結婚，前老闆、新北市長朱立倫致詞時附合馬要劉「把巧芯當心中最軟一塊」說法，笑說，劉就應以馬為範例，之後「巧芯講什麼你閉嘴就是」。
朱立倫還把也出席的國民黨副主席郝龍斌「拖下水」，說他與郝本來口才就比較笨拙，碰到太太原本就講不出話來，但劉彥澧是辯論高手，口才便給、思慮清晰，應以馬為範例，像馬「口才這麼好，碰到周美青一樣一句話都講不出來」，不要學朱、郝。
朱立倫也提醒劉彥澧，馬英九交代的每一件事都要做到，而馬問話時快速回答也沒錯，但之後當徐巧芯問問題時，回答要越慢越好，免得出錯；反正以馬為範例，「巧芯講什麼你閉嘴就是」。
只不過有趣的是，朱立倫剛說自己與郝龍斌口才笨拙，致詞結尾原本要祝「這對新人百年好合」，馬上凸槌講成「這對新年百人好合」，還讓徐巧芯緊張的看一下朱。
朱立倫也祝福正爭取國民黨提名競選年底台北市松山信義區議員的徐巧芯，年底能高票當選，然後明年一定要生寶寶。朱說，國民黨新北市議員洪佳君生了4個，另一議員劉美芳也生2個，擔任議員一樣可以早生貴子，當議員跟當好媽媽沒什麼衝突。
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