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國際大屠殺紀念日 蔡英文出席

2018-02-25 16:01聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

「國際大屠殺紀念日」活動由以色利與德國駐台辦事處共同主辦，下午在國家圖書館舉行，現場舉行有猶太祈禱紀念儀式，並以紀錄片及展覽紀念二戰時救援猶太人的外交部已故大使何鳳山，蔡英文總統獲邀出席致詞，將接任外交部長的總統府秘書長吳釗燮陪同出席。

「國際大屠殺紀念日」活動下午在國家圖書館舉行，現場以紀錄片及展覽紀念二戰時救援猶...
「國際大屠殺紀念日」活動下午在國家圖書館舉行，現場以紀錄片及展覽紀念二戰時救援猶太人的外交部已故大使何鳳山。記者陳正興／攝影
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「國際大屠殺紀念日」活動下午在國家圖書館舉行，蔡英文總統獲邀出席致詞。記者陳正興...
「國際大屠殺紀念日」活動下午在國家圖書館舉行，蔡英文總統獲邀出席致詞。記者陳正興／攝影
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「國際大屠殺紀念日」活動由以色利與德國駐台辦事處共同主辦，下午在國家圖書館舉行。...
「國際大屠殺紀念日」活動由以色利與德國駐台辦事處共同主辦，下午在國家圖書館舉行。記者陳正興／攝影
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「國際大屠殺紀念日」活動下午在國家圖書館舉行，將接任外交部長的總統府秘書長吳釗燮...
「國際大屠殺紀念日」活動下午在國家圖書館舉行，將接任外交部長的總統府秘書長吳釗燮出席。記者陳正興／攝影
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「國際大屠殺紀念日」活動下午在國家圖書館舉行，現場舉行有猶太祈禱紀念儀式，帶領眾...
「國際大屠殺紀念日」活動下午在國家圖書館舉行，現場舉行有猶太祈禱紀念儀式，帶領眾人禱念。記者陳正興／攝影
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「國際大屠殺紀念日」活動由下午在國家圖書館舉行，蔡英文總統（左）獲邀出席致詞，典...
「國際大屠殺紀念日」活動由下午在國家圖書館舉行，蔡英文總統（左）獲邀出席致詞，典禮結束後在駐台北以色列經濟文化辦事處代表游亞旭（右）陪同下離開。記者陳正興／攝影
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猶太吳釗燮圖書館

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