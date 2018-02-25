婦聯會刪訴狀 委任律師憤走人

婦聯會主委雷倩。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

婦聯會爭議未息，日前遭不當黨產委員會認定為國民黨附隨組織後，資產遭凍結，婦聯會正研擬提出撤銷行政處分訴訟，尋求救濟。近日卻傳出，在主委雷倩主導下，婦聯會律師草擬起訴狀中關鍵理由遭刪除，律師宋重和質疑雷倩放水，憤而主動解除委任。

雷倩昨表示，宋重和等人草擬的訴狀內容，被婦聯會其他律師認為有不符事實、違反法律相關規定之處，才作刪減，是「律師對律師」的專業意見，與她無關。究竟刪除訴狀哪些內容，因涉及訴訟策略，雷倩說「不便透露」。

宋重和受訪時則說，他草擬的撤銷行政處分起訴狀原長達廿五頁，經婦聯會常委會討論後，一口氣刪除到僅剩八頁，刪除內容多是在引述黨產會所辦兩次聽證會中，婦聯會與學者專家認為黨產會違法、婦聯會非國民黨附隨組織事證。

宋重和說，刪除後的起訴狀，只剩下法律看法與監察院對黨產會行政處分聲請違憲部分，只有法律概念，沒有具體事實引證，對未來訴訟不利，當然會讓人質疑當前婦聯會主政單位是否真心想為婦聯會爭取權益。

宋重和說，他八日寫好訴狀，隔日與雷倩溝通時，雷一度主張三月八日新主委選出後再提出訴訟。但他認為，提出訴訟是對黨產會違法行政處分宣示，盡早提出也能端正社會觀感，雷才將訴狀列入十二日常委會討論議案。

但宋重和說，婦聯會十三日寄給他的郵件中，就確定將他的訴狀內容刪減掉三分之二，讓他深感不可思議。宋強調，正因在接受委任過程，深感他的委任當事人婦聯會對他的不信任，十四日才會以書面方式主動要求終止委任。

對於雷倩說修改訴狀內容是「律師對律師」的專業意見，他質疑，明明是常委會決議刪改訴狀，當事人婦聯會代表就是雷倩，律師也是奉她意見修改，能說刪改訴狀與雷無關嗎？

雷倩則反批，撰擬訴狀的「這批律師」，從來沒有到婦聯會內查閱資料，只依憑法律常識就撰寫訴狀，內容當然有不正確之處，婦聯會會內律師提出修改意見，並無不妥。