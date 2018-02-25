立院周二開議／藍轉戰公投 聚焦反核食、空汙

2018-02-25 00:29 聯合報 記者鄭媁／台北報導



立院將開議，國民黨推動反日本核災食品輸台、反空汙公投議題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院新會期，因應選舉年，國民黨團鎖定三大民生經濟議題，包括空汙、食安、能源及低薪問題。

國民黨也將戰場轉往民間，利用「公投法」門檻下修，黨部明天舉行記者會，正式宣告推動反日本核災食品輸台、反空汙公投議題，結合黨中央、黨團及各地方民代共同連署，盼能順利在年底公投綁大選。

國民黨團總召林德福強調，民眾對開放日本核食很有疑慮，黨團也支持非核家園，但政府配套沒做好就「火力全開」，導致中部地區空汙嚴重，一定要藉由公投展現民意。黨團書記長李彥秀也批，行政院治標不治本的空汙法修法，只是為民進黨躁進的能源轉型解套。

黨團首席副書記長曾銘宗提到，民進黨政府急於加強與美國、日本的關係，將過去在野時強力抗爭的開放日本核災食品、美國牛雜、豬肉進口等一一推翻，國民黨團絕對嚴守把關立場，堅決反對開放。

拚經濟方面，曾銘宗說，黨團也希望提出解決年輕人低薪問題的困境，不過，相關解方並不會限於法案攻防，未來也會結合政策會、智庫，提出更適合的對策，讓民眾更有感。

立院後天開議，李彥秀表示，黨團主張針對核二廠二號機重啟，以及花蓮強震的防災措施，將邀請行政院長賴清德率內閣團隊進行專案報告。

因應執政黨的優先法案，曾銘宗表示，像是軍人年改、司法改革等，黨團會提出版本；至於公司法修法，會優先排審。