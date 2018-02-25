立院周二開議／ 綠打改革牌 3大案優先

立法院新會期周二開議，綠營針對三大改革將列為優先法案。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院新會期周二開議，民進黨團規畫將軍人年改、司法改革及組織再造三大改革列為優先法案，續打「改革牌」，蔡政府的改革成果也將是年底選舉的重點宣傳之一。

民進黨團總召柯建銘表示，若選舉結果亮眼，代表蔡政府各項改革獲人民肯定，「黨內所有人都會卯足全力。」

他也說，行政院長賴清德為了優先法案多次找他溝通，初步列出五大類，包括振興經濟、幸福家園、公益社會、智慧國家、政府效能，共上百個法案，明天黨團幹部將與行政院討論並確認，再開黨團大會，確定優先法案。

國民黨團擬在明天朝野協商提出訴求，要求賴清德針對能源政策到立院報告。民進黨團幹事長何欣純說，她也贊成賴要說清楚，但不需要再多排報告卡會期議程，未來總質詢有很多機會可以問，國民黨團應該好好利用總質詢。

行政院政務委員林萬億昨天表示，行政院規畫本周四院會通過軍人年改法案，送至立院審議。依軍人退撫新制草案，年金最低保障樓地板將提高至新台幣三八九九○元。

據悉，為了讓軍人年改在立法院順利通過，林萬億明天將親赴立法院與黨團政策小組溝通，說明內容。

由於立法院已完成退休公教年金改革，行政院方面希望在立法院本會期通過軍人年改，讓軍公教年金新制一起在七月一日上路，此想法大致上已與立院黨團形成「一定要過關」的共識。

至於勞保年金改革何時處理？民進黨立委也透露，勞保年金改革因對象特殊，目前未找到最佳審查時機；為避免衝擊基層選票，立法院可能暫時「按兵不動」。